Covid-19: terzo decesso a Fabriano. Si piange Domenico “Mimmo” Guerrisi

FABRIANO – Ancora un lutto a Fabriano per colpa del Covid-19. Si è spento a 78 anni, Domenico “Mimmo” Guerrisi, calabrese trapiantato per lavoro nella città della carta. Il decesso è avvenuto ieri pomeriggio, 31 marzo, all’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Si tratta del terzo morto in città riconducibile al coronovirus, anche se il 78enne soffriva di patologie pregresse. Ancora nuovi contagi nel comprensorio fabrianese.

Tre decessi in altrettanti giorni a Fabriano riconducibili all’epidemia di coronavirus. Ieri, nel tardo pomeriggio, si è spento Domenico Guerrisi, meglio conosciuto dagli amici più cari come Mimmo. Calabrese d’origine, pensionato ed ex professore di lettere alla scuola media. Si era trasferito a Fabriano da alcuni anni per ricongiungersi con la moglie e la figlia che avevano trovato un lavoro in città prima di Mimmo. Anche i fratelli del 78enne sono a Fabriano sempre per lavoro.

«Rimasto vedovo da circa un paio di anni, dopo la scomparsa di sua moglie, si era trasferito a casa della figlia. È morto, come tutti i malati di questa malattia, in completa solitudine, avvolto in un lenzuolo e chiuso immediatamente in una bara. Riflettendo su questo tipo di morte e ripensando a questo stanotte mi sono svegliato di soprassalto e mi sono dovuto alzare. Non riuscivo a rassegnarmi all’idea della morta in solitudine di Mimmo. Ho pregato tanto e sono arrivato a una certezza, insieme a Domenico c’era sicuramente Gesù ad accoglierlo», il commosso ricordo di un suo amico fabrianese.

Il feretro sarà trasportato, domani mattina 2 aprile alle 11, dall’ospedale jesino alla volta del cimitero di San Vittore di Genga, dove sarà benedetto e poi tumulato nella cappellina di famiglia. Non ci potranno essere tutti i familiari, in base alla normativa in vigore per prevenire la diffusione del virus. La triste contabilità dei decessi nel fabrianese per via del Covid-19 aumenta ancora e tocca quota sette: tre a Fabriano, tre a Sassoferrato e uno a Cerreto D’Esi.

Sul fronte nuovi contagi, da registrare gli zero casi positivi ulteriori a Fabriano, dunque, si rimane a 68 i positivi al coronavirus, inclusi 8 guariti ufficialmente e, purtroppo, 3 decessi. All’ospedale Engles Profili si trovano attualmente ricoverate due persone positive in attesa di trasferimento in strutture ospedaliere Covid-19 positivi.

A Sassoferrato tornano a salire i positivi, oggi altre due persone, un uomo e una donna, una persona ricoverata in ospedale e l’altra a casa in quarantena, che portano il totale complessivo a 17, compresi tre decessi. A Cerreto D’Esi si rimane fermi a due casi accertati, incluso un decesso. A Genga e Serra San Quirico, nessun positivo, ma solo residenti in isolamento fiduciario. Complessivamente in quarantena nei cinque comuni del fabrianese sono circa 240 i residenti in isolamento fiduciario e/o forzato.