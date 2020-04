Covid-19, Pasqua di multe e denunce anche a Fabriano

FABRIANO – Controlli di Pasqua per il rispetto delle restrizioni imposte per contrastare l’epidemia da Coronavirus. A farne le spese un 58enne di Fabriano e un 42enne di Genga. Entrambi sorpresi dai carabinieri della Compagnia cittadina e dai colleghi delle varie stazioni presenti nei comuni di competenza che, in occasione del ponte pasquale, hanno intensificato i controlli.

Domenica scorsa, intorno alle 10, in piazzale Matteotti, i militari hanno intercettato un uomo in sella a una bicicletta. Lo hanno fermato e gli hanno chiesto spiegazioni sulla sua presenza fuori dall’abitazione. L’uomo non ha saputo fornire una giustificazione legata a questioni di salute, lavoro o bisogni primari e per questo è stato multato, come prevede la normativa in vigore per prevenire la diffusione del Covid-19, per un importo pari a 373 euro.

Ma non solo. L’uomo si è anche rifiutato di fornire le proprie generalità per l’intestazione della multa. I carabinieri di Fabriano hanno provato a dialogare con il fabrianese, facendogli presente che se non avesse declinato le proprie generalità, sarebbe stato portato in caserma. L’uomo, in apparenza, si è convinto ed ha fornito un’identità risultata, però, inesistente dai controlli effettuati dai militari. Alla fine, dunque, il 58enne è stato multato per non aver ottemperato alle restrizioni in vigore sugli spostamenti, e una doppia denuncia: la prima per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità e la seconda per aver fornito un’identità falsa.

L’altra persona multata è residente a Genga. Si tratta di un 42enne intercettato, intorno alle 23 di domenica scorsa, nella zona di osteria di Colleponi. L’uomo era a bordo della propria automobile, un Opel di sua proprietà. Ha provato a invertire il senso di marcia quando ha scorto il posto di controllo dei carabinieri, ma tutto è stato inutile. I militari hanno proceduto a fermarlo e identificarlo, sottoponendolo anche all’esame dell’etilometro. I risultati non hanno lasciato spazio a dubbi: 1.7, oltre tre volte il limite consentito. Il 42enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata sospesa la patente e il sequestro dell’automobile. Ovviamente, gli è stata anche elevata una multa per non aver ottemperato alle restrizioni in atto sugli spostamenti per evitare il diffondersi del Coronavirus.