Coronavuris: ancora due decessi a Fabriano, la città piange Gino Biancini e Alberto Tritarelli

FABRIANO – Ancora due morti a Fabriano collegati al Covid-19 a Fabriano. Il conteggio, purtroppo, porta a cinque decessi negli ultimi quattro giorni. «Purtroppo oggi a Fabriano ci sono stati due decessi collegati al Covid-19. Alle loro famiglie vanno le più sentite condoglianze di tutta l’Amministrazione», le parole del sindaco, Gabriele Santarelli, a nome di tutta la città.

A rendere ancora più difficile questa giornata, la notizia di ulteriori 3 tamponi positivi. Zero negli altri comuni dell’Ambito 10: Sassoferrato, Cerreto D’Esi, Genga e Serra San Quirico. Nessuna persona all’ospedale di Fabriano perché Covid-19 positivo e in attesa di un letto in uno dei presidi ospedalieri scelti dalla Regione per curare questa terribile pandemia.

Gino Biancini

Ancora lutti a Fabriano riconducibili al Coronavirus. A perdere la vita Gino Biancini e Alberto Tritarelli, rispettivamente di 79 e 81 anni.

Biancini è deceduto questa notte all’ospedale Engles Profili dove era stato ricoverato per l’aggravarsi del suo quadro clinico, successivamente alla positività al tampone, e per le sue patologie pregresse. I sanitari hanno fatto il possibile per salvargli la vita, ma purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Era un grandissimo appassionato di calcio, soprattutto locale, della sua città, una figura simbolo, per tanti anni allo stadio.

Il feretro sarà trasportato, domani mattina 3 aprile alle 9, dall’ospedale di Fabriano alla volta del cimitero di Santa Maria, dove sarà benedetto e poi tumulato. Non ci potranno essere tutti i familiari in base alla normativa in vigore per prevenire la diffusione del virus.

Alberto Tritarelli

Il secondo decesso di oggi si è verificato nel pomeriggio. Alberto Tritarelli era da dieci giorni ricoverato agli ospedali riuniti di Ancona, dopo essere risultato positivo al tampone e per le sue patologie pregresse. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei sanitari, a 81 anni, Alberto ha lasciato la moglie, il figlio e i nipoti. La salma sarà trasportata, sabato 4 aprile alle 10:30, al cimitero di Esanatoglia, centro del maceratese di cui Alberto era originario. Anche in questo caso, le ristrettezze anti-diffusione del Covid-19 non permetteranno a tutta la famiglia di poter dare l’estremo saluto ad Alberto.

La triste contabilità dei decessi nel fabrianese per via del Coronavirus aumenta ancora e tocca quota nove: cinque a Fabriano, tre a Sassoferrato e uno a Cerreto D’Esi.

Sul fronte nuovi contagi, da registrare altri tre casi di positività. «Nel pomeriggio sono stati eseguiti 84 tamponi con il sistema del tampone drive-thru a persone residenti nei comuni dell’Ambito Sociale 10», evidenzia il primo cittadino fabrianese. Il totale complessivo in città è ora salito a 71 casi positivi al Coronavirus, inclusi 8 guariti ufficialmente e, purtroppo, cinque decessi.

A Sassoferrato nessun nuovo caso e, dunque, il totale complessivo rimane fermo a 17, compresi tre decessi. A Cerreto D’Esi si rimane fermi a due casi accertati, incluso un decesso. A Genga e Serra San Quirico, nessun positivo, ma solo residenti in isolamento fiduciario.

Complessivamente in quarantena nei cinque comuni del fabrianese sono circa 220 i residenti in isolamento fiduciario e/o forzato.