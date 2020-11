Coronavirus: un decesso a Fabriano, uno a Genga

Aumentano i contagi. Ancora scuole costrette alla quarantena, decima classe in città. Anche i numeri delle quarantene e/o degli isolamenti fiduciari crescono in tutti i comuni dell'Ambito 10

FABRIANO – Crescita dei contagi da Coronavirus senza sosta nei comuni dell’Ambito 10. Ancora scuola costrette alla quarantena, decima classe a Fabriano. E, purtroppo, si aggiorna anche il numero dei decessi sia a Fabriano che a Genga. Anche i numeri delle quarantene e/o degli isolamenti fiduciari, crescono.

A Fabriano, a preoccupare fortemente la situazione del cluster legato alla Residenza protetta di Santa Caterina, e il costante aumento dei positivi. Ma anche le scuole, quelle ancora aperte, devono fare i conti con nuove classi in quarantena.

L’ultimo episodio riguarda una classe della primaria dell’istituto comprensivo Aldo Moro. Contagio esterno al plesso scolastico e circa una ventina di studenti in quarantena. Come detto, è il decimo episodio. Si è partiti con il contagio sfiorato in una classe di un istituto comprensivo di Fabriano. Fortunatamente, si è trattato del caso meno grave, tanto da non essere stata disposta neppure la quarantena. Poi, prima della chiusura e l’inizio della didattica a distanza, in rapida successione, tre classi degli istituti superiori. La prima, la III A dell’Agrario Vivarelli, poi la classe V della sede di Fabriano del Liceo Artistico Mannucci, quindi nuovamente coinvolto l’Agrario Vivarelli con la V A. Successivamente, il caso della scuola dell’infanzia Piazza Miliani. Il settimo caso è stato quello della V C del Liceo Scientifico Volterra. L’ottavo riguarda una classe della scuola elementare Aldo Moro. Il nono episodio, alle elementari dell’istituto comprensivo Romagnoli.

Tutto ciò si riflette anche sui numeri. A Fabriano, altri sei tamponi positivi e un decesso. I numeri dall’inizio della pandemia sono 414 casi: 259 attualmente positivi, 143 guariti e, purtroppo, dodici decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario, inclusi i positivi, ci sono 532 fabrianesi, in continua ascesa. Sono 4 le persone attualmente al Pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili in attesa di essere trasferite in strutture ospedaliere Covid.

A Sassoferrato, due nuovi positivi, dall’inizio della pandemia sono 65 i casi di Covid-19: 23 attualmente positivi, 39 guariti e 3 decessi. A questi si aggiungono 58 persone in quarantena e/o isolamento fiduciario.

A Genga, purtroppo si è registrato il secondo decesso con Covid nel giro di pochissimi giorni. I numeri dall’inizio della pandemia sono 12 casi complessivi, di cui 5 gli attualmente positivi, 5 guariti e, purtroppo, due decessi. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono circa 30.

A Cerreto D’Esi, altri 4 tamponi positivi. Dall’inizio della pandemia sono 20 i casi di Covid-19 registrati: 10 attualmente positivi, 9 guariti e un decesso. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono 17. Infine, per quel che riguarda Serra San Quirico a oggi sono 24 gli attualmente positivi e circa 40 i serrani in quarantena. I numeri complessivi per i Comuni dell’Ambito 10 per isolamenti fiduciari e/o quarantene avvicinano di molto la soglia delle 700 persone, inclusi gli attualmente positivi.