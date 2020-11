Coronavirus, tutti i Comuni dell’Ambito 10 hanno ormai classi in quarantena

FABRIANO – Almeno una classe in quarantena nelle scuole dei cinque comuni dell’Ambito 10: Fabriano ben 3, una a Cerreto D’Esi, due a Genga, una a Sassoferrato e una Serra San Quirico. Ma la sensazione è che si sia raggiunto il picco anche in questo comprensorio con sempre più guarigioni che fortunatamente vengono certificate. Ma l’attenzione deve rimanere altissima, ribadiscono in coro i Sindaci.

A Fabriano, i numeri dall’inizio della pandemia sono 609 casi: 332 attualmente positivi, 251 guariti e, purtroppo, 26 decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario, inclusi i positivi, ci sono 615 fabrianesi, un dato che stenta ancora a calare visto che sono ben 3 le classi attualmente in quarantena. Sono 8 le persone attualmente nell’area grigia, che somiglia sempre più a una “covideria”, dell’ospedale Engles Profili in attesa di essere trasferite, si spera, in strutture ospedaliere Covid+.

A Sassoferrato, si registrano tante guarigioni che lasciano ben sperare. I numeri dall’inizio della pandemia sono 81 i casi di Covid-19: 21 attualmente positivi, 57 guariti e 3 decessi. A questi si aggiungono 61 persone in quarantena e/o isolamento fiduciario.

Crescono di cinque unità anche i positivi a Cerreto D’Esi. Dall’inizio della pandemia sono 43 i casi di Covid-19 registrati: 28 attualmente positivi, 14 guariti e un decesso. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono 54. «Purtroppo una bambina delle elementari è risultata positiva, per cui ieri pomeriggio, in concerto con il dipartimento di prevenzione e il dirigente scolastico, abbiamo deciso immediatamente di sanificare l’aula coinvolta, i bagni e il pulmino del trasporto scolastico al fine di mantenere gli ambienti sicuri e rassicurare i genitori – informa il sindaco, David Grillini -. La classe è stata messa in quarantena fino al primo dicembre. Purtroppo anche un’operatrice della residenza protetta è risultata positiva, anche in questo caso sono scattati i meccanismi di messa in sicurezza della struttura».

Stabili i numeri a Genga, dall’inizio della pandemia sono 22 casi complessivi, di cui 10 gli attualmente positivi, 10 guariti e, purtroppo, due decessi. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono circa 36, compresi gli studenti e relative famiglie di due classi in quarantena.

A Serra San Quirico, i contagi sembrano essersi stabilizzati. I numeri dall’inizio della pandemia da Coronavirus hanno fatto registrare 40 casi complessivi: 24 gli attualmente positivi, 15 guariti e un decesso. Sono 43 i serrani in isolamento fiduciario e/o quarantena.

I numeri complessivi per i Comuni dell’Ambito 10 per isolamenti fiduciari e/o quarantene superano la soglia delle 800 persone, inclusi gli attualmente positivi.