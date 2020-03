Tregua di contagi nel fabrianese. Intanto la Residenza per anziani di Sassoferrato è in quarantena

FABRIANO – Giornate di relativa tregua per quanto riguarda gli aumenti dei tamponi Covid-19 positivi a Fabriano, Sassoferrato, Cerreto D’Esi, Genga e Serra San Quirico. Da sabato scorso (21 marzo) altre due persone contagiate da Coronavirus nella città della carta. Nulla, fortunatamente, negli altri quattro Comuni. Scende, leggermente, anche il numero delle persone in quarantena, complessivamente, intorno alle 180 unità.

A Fabriano, si è arrivati a 27 tamponi positivi dall’inizio dell’emergenza. Gli ultimi due si sono registrati ieri e oggi. Si tratta di due uomini di mezz’età ricoverati nell’ospedale di Fabriano, fra il Pronto soccorso ala isolata, e la cosiddetta “covideria”. Attualmente, all’interno del presidio ospedaliero cittadino, sono presenti complessivamente quattro persone contagiate con Coronavirus in attesa di essere trasferite in ospedali Covid-19 positivi.

Nella vicina Sassoferrato, nessun nuovo caso. Si resta fermi a 10, comprese le due persone decedute nei giorni scorsi. L’attenzione si è spostata sulla Residenza Protetta per Anziani all’interno dell’ospedale di comunità Sant’Antonio Abate.

Un’operatrice, residente a Fabriano, è infatti risultata positiva al Covid-19. Era assente dal lavoro da alcuni giorni, quindi, si spera che non ci siano conseguenze per i colleghi e gli ospiti della struttura. Il sindaco, Maurizio Greci, ha informato la cittadinanza della vicenda e di tutto ciò che si sta facendo da parte degli operatori sanitari. Al momento, la situazione è sotto controllo e si sta procedendo con gli isolamenti fiduciari e/o forzati.

Per incentivare lo stare in casa, sono scesi in campo anche i rappresentati delle associazioni sportive cittadine. «Perché stare a casa non significa essere soli! Abbiamo bisogno di tutta la vostra forza, pazienza e fiducia per vincere insieme questa partita. Ora più che mai facciamo parte della stessa squadra. Solo insieme vinceremo questa partita», il messaggio corredato da foto e promosso dall’Amministrazione comunale sentinate.

Infine, a Cerreto D’Esi, i casi sono fermi a due, compreso un decesso. Zero Covid-19 positivi a Serra San Quirico e Genga. Massima l’attenzione, in tutti questi centri, nei confronti delle persone in quarantena.