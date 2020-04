Coronavirus: tre tamponi positivi a Fabriano, un nuovo guarito a Sassoferrato

FABRIANO – Tornano a salire i tamponi positivi a Fabriano. Altri 3 casi. Zero negli altri Comuni dell’Ambito 10: Sassoferrato, Cerreto D’Esi, Genga e Serra San Quirico. Nella città sentinate, si festeggia anche per un nuovo rientro a casa, dall’ospedale dove era stato ricoverato perché contagiato dal coronavirus. Nella città della carta, intanto, sono arrivate mascherine chirurgiche dalla città cinese di Weifang, in particolare dal comitato per la candidatura della città cinese a Città Creativa Unesco. Complessivamente sono 300 e l’Amministrazione comunale ancora deve decidere a chi saranno distribuite nei prossimi giorni.

A Fabriano non si riescono a raggiungere tanti giorni senza alcun nuovo contagio da Covid-19. A testimonianza di ciò, dopo un paio di giorni a “zero”, oggi ci sono da registrare altri 3 tamponi positivi. I numeri, dall’inizio della pandemia, sono 91 casi positivi al Covid-19, inclusi 23 guariti ufficialmente e, purtroppo, sei decessi. Nessun paziente si trova attualmente all’interno della cosiddetta “covideria” dell’ospedale Engles Profili.

A Sassoferrato, invece, la situazione appare ampiamente sotto controllo grazie all’attivismo dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco, Maurizio Greci, sempre sollecito e trasparente nei confronti dei sassoferratesi. A oggi ci si attesta a 19 casi positivi, compresi tre decessi e nove guariti, l’ultimo un uomo dimesso dall’ospedale di Jesi, Terapia intensiva, dove è stato ricoverato per alcuni giorni. «Bentornato a casa a nome di tutta la città», le parole del primo cittadino.

Tornando ai numeri, a Cerreto D’Esi si registrano tre casi accertati, incluso un decesso e un guarito. Dunque, di fatto un solo paziente Covid-19 per cui tutto il paese fa il tifo. A Genga, si rimane fermi a un caso. A Serra San Quirico vi è un positivo, ma solo nominalmente. Infatti, si tratta di un ospite della casa di riposo di Mergo con la residenza ancora nel paese. Complessivamente in quarantena nei cinque comuni del fabrianese sono circa 120 i residenti in isolamento fiduciario e/o forzato.