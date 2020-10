Coronavirus: tre positivi a Fabriano, un caso anche a Genga

Tornano a salire i numeri di coloro che si trovano in quarantena e/o isolamento fiduciario. A conti fatti, resiste solo Serra San Quirico che continua a essere l’unico comune del comprensorio Covid-free fin dall’inizio della pandemia in Italia

FABRIANO – Tre positivi al Coronavirus a Fabriano. Un altro caso registrato a Genga, paese che era Covid-free dal 2 maggio scorso, da quando cioè era guarito l’unico positivo certificato a inizio aprile scorso. «Non abbassare la guardia e ricordarsi di portare la mascherina anche all’aperto, come da ultima ordinanza regionale», ripetono in coro i Sindaci dei cinque comuni che compongono l’Ambito 10. Tornano a salire i numeri di coloro che si trovano in quarantena e/o isolamento fiduciario. A conti fatti, resiste solo Serra San Quirico che continua a essere l’unico comune del comprensorio fabrianese Covid-free fin dall’inizio della pandemia in Italia.

L’emergenza Coronavirus torna a far aggiornare i numeri dei contatori dei cinque comuni dell’Ambito 10. A Fabriano, si sono registrati altri tre casi di positività al Covid-19. I numeri dall’inizio della pandemia sono 118 casi: 15 attualmente positivi, 96 guariti e, purtroppo, sette decessi. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario tornano a salire dopo giorni in discesa e si attestano su circa 80 persone in queste condizioni.

«Si rende noto alla cittadinanza che è stato nuovamente accertato un caso di positività al Covid-19 nel nostro territorio comunale, il secondo dall’inizio della pandemia», annuncia il sindaco di Genga, Marco Filipponi. «Si rende, ora, più che mai doveroso rinnovare l’invito alla più scrupolosa osservanza delle prescrizioni già fornite a livello ufficiale da tutte le Istituzioni e ampiamente diffuse da questa Amministrazione dall’inizio della situazione di emergenza, da ultimo sottolineata con l’ordinanza regionale n. 36, la quale impone l’utilizzo della mascherina anche all’aperto laddove non sia consentito un adeguato distanziamento. Abbassare la guardia non ci è concesso, che la responsabilità ed il senso civico ci siano di guida in questo delicato momento affinché il nostro Comune possa resistere al diffondersi del virus», conclude Filipponi. Dall’inizio della pandemia, dunque, a Genga si sono registrati due casi: uno attualmente positivo e un guarito. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono 10.

Sta tornando via via alla normalità la situazione a Sassoferrato dopo che dallo scorso agosto a metà settembre si sono registrati molti casi di positività, tutti asintomatici e riconducibili a rientri da viaggi all’estero. Dall’inizio della pandemia nella città sentinate sono 54 i casi di Covid-19: 6 attualmente positivi, 45 guariti e 3 decessi. A questi si aggiungono 12 persone in quarantena e/o isolamento fiduciario.

A Cerreto D’Esi, all’inizio della pandemia sono 8 i casi di Covid-19: 3 attualmente positivi, 4 guariti e un decesso. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono circa una decina. Infine Serra San Quirico, nessun caso positivo al Coronavirus, anche se, complessivamente, sono circa una ventina le persone rientrate dall’estero che si trovano in isolamento fiduciario. I numeri complessivi per i Comuni dell’Ambito 10 per isolamenti fiduciari e/o quarantene si attestato intorno alle 140 persone.