Coronavirus, tasso di positività sale al 41% nei comuni dell’Ambito 10

FABRIANO – Si confermano i segnali preoccupanti per i dati della pandemia da Coronavirus nei cinque comuni dell’Ambito 10: Fabriano, Cerreto D’Esi, Genga, Sassoferrato e Serra San Quirico. In particolare, per la terza settimana consecutiva, il tasso percentuale fra tamponi effettuati e positività accertata sale, di conseguenza anche la curva epidemica. E non di poco. Addirittura si raggiunge un livello che non si era mai toccato neppure nel pieno della seconda ondata. Secondo i dati forniti dal servizio ISP Malattie Infettive Fabriano la percentuale fra tamponi effettuati e positività ha toccato nella settimana fra il 19 e il 25 dicembre, il 41%, sette giorni prima ci si attestava al 19%. Il dato, quindi, si traduce che per ogni 10 tamponi, ben 4 sono positivi al Coronavirus. È vero che nell’Ambito 10 i tamponi vengono effettuati in modo molto mirato, convocando persone veramente a rischio di positività al Covid-19 e/o contatti stretti di casi già accertati, ma le cifre toccate determinano molta preoccupazione fra gli operatori sanitari.

A Fabriano, in questi ultimi sette giorni, si sono registrati 36 nuovi contagi. I numeri dall’inizio della pandemia sono 818 casi accertati: 127 attualmente positivi, 659 guariti e, purtroppo, 32 decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario ci sono 310 fabrianesi. Tutti gli indicatori sono, dunque, in salita. A testimonianza di ciò, tornano a essere occupati i posti letto approntati nel Pronto soccorso dell’ospedale cittadino Engles Profili, certamente non un bel segnale.

Tornando ai numeri, 11 tamponi positivi in più a Sassoferrato, i casi dall’inizio della pandemia di Covid-19 sono 124: 28 attualmente positivi, 92 guariti e 4 decessi. A questi si aggiungono 34 persone sottoposte a quarantena fiduciaria.

Indicatori in salita anche a Cerreto D’Esi, con tre nuovi positivi al Coronavirus nell’ultima settimana. Dall’inizio della pandemia sono 74 i casi di Coronavirus registrati: 18 attualmente positivi, 54 guariti e due decessi. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono 74, dato in forte crescita.

Tornano a salire anche i nuovi positivi a Genga, più 5 persone contagiate dal Covid-19. Dall’inizio della pandemia sono 44 casi complessivi, di cui 14 gli attualmente positivi, 27 guariti e, purtroppo, 3 decessi. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono 44.

A Serra San Quirico balzo a due cifre dei nuovi positivi al Coronavirus, più 12. I numeri dall’inizio della pandemia da Coronavirus hanno fatto registrare 73 casi complessivi: 24 gli attualmente positivi, 48 guariti e un decesso. Sono 73 i serrani in isolamento fiduciario e/o quarantena.

Complessivamente, quindi, i casi accertati di Covid-19 in tutto l’Ambito 10 sono 1.133, di cui 211 attualmente positivi, 880 guariti e 42 vittime. In quarantena e/o isolamento fiduciario ci sono 448 persone.