Coronavirus, Fabriano Progressista propone una convenzione con gli alberghi

FABRIANO – Una convenzione con le strutture ricettive di Fabriano per alloggi pronti ad accogliere i contagiati non gravi dal Coronavirus: obiettivo garantire un corretto distanziamento fisico all’interno dei nuclei familiari. A proporlo, attraverso un apposito ordine del giorno, il capogruppo di Fabriano Progressista, Andrea Giombi, che si augura possa essere discusso nella prossima seduta del consiglio comunale cittadino.

Il consigliere comunale d’opposizione di Fabriano parte dalla premessa che la pandemia in atto ha colpito in modo serio anche la città della carta con oltre 300 attualmente positivi. «La malattia ha una capacità di contagio molto rilevante come testimoniato dalla sua diffusione e a oggi gli strumenti di protezione individuale e il distanziamento fisico rappresentano le difese per proteggersi dall’infezione. Gli ambienti domestici, laddove non siano tali da garantire un distanziamento fisico reale, rappresentano, purtroppo, una fonte di pericolo. Difatti, nella malaugurata ipotesi in cui vi sia una persona contagiata in famiglia e il luogo di abitazione non sia tale da garantire un sufficiente distanziamento fisico, vi è il rischio attuale e concreto del diffondersi del contagio», scrive Giombi.

Andrea Giombi, capogruppo di Fabriano Progressista

Per difendersi dal contagio in ambito domestico, «diversi Comuni hanno disposto convenzioni con strutture ricettive per disporre, su base volontaria, l’alloggio di pazienti infetti con sintomatologia non grave presso le strutture alberghiere cittadine per il tempo necessario al superamento dell’infezione. Tale fatto permetterebbe di garantire un effettivo distanziamento fisico del soggetto contagiato e dunque una concreta misura di contrasto al diffondersi della pandemia da Coronavirus». Attuare una convenzione del genere, inoltre, «rappresenterebbe anche una opportunità economica per le strutture ricettive in un momento davvero difficoltoso per il settore, in quanto il Comune si farebbe carico di sostenere in parte i costi così come disposto dalle convenzioni concordate».

La richiesta è, quindi, che si approvi l’odg e che venga, di conseguenza, approntato un avviso pubblico teso alla stipula di convenzioni con strutture ricettive «che permettano l’alloggio di pazienti Covid non gravi, al fine del raggiungimento del distanziamento fisico occorrente. Così facendo – conclude il capogruppo di Fabriano Progressista – si dimostrerebbe la reale vicinanza del Comune di Fabriano verso ogni cittadino, nessuno escluso».