Coronavirus, Fabriano: stabile la curva dei contagi ma altra scuola in quarantena preventiva

Tasso fra tamponi effettuati e positivi che si conferma al 30%. L’intera scuola Ciampicali in quarantena per la positività al Covid-19 riscontrata nell’ambito del personale scolastico

FABRIANO – Curva dei nuovi positivi al Coronavirus stabile nei cinque comuni dell’Ambito 10: Fabriano, Genga, Cerreto D’Esi, Sassoferrato e Serra San Quirico. Con un tasso fra tamponi effettuati e positivi che si conferma al 30% secondo i dati forniti dal servizio ISP Malattie Infettive Fabriano. Ma sono ben 115 i tamponi positivi riscontrati nel periodo fra il 9 e il 15 gennaio. Dunque, dati certificati soprattutto per le guarigioni. Intanto, l’intera scuola Ciampicali in quarantena per la positività al Covid-19 riscontrata nell’ambito del personale scolastico.

A Fabriano, in questo intervallo di tempo, si sono registrati 100 nuovi contagi. I numeri dall’inizio della pandemia sono 1.137 casi accertati: 336 attualmente positivi, 766 guariti e, purtroppo, 35 decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario ci sono 493 fabrianesi. Tutti gli indicatori sembrano essersi stabilizzati, ma sempre alti. All’ospedale Engles Profili ci sono 4 persone attualmente ricoverate nei posti letto approntati nell’area grigia. In attesa, si spera presto, che possano essere trasferiti in strutture ospedaliere Covid+.

Tornando ai numeri, 2 tamponi positivi in più a Sassoferrato, i casi dall’inizio della pandemia di Covid-19 sono 145: 26 attualmente positivi, 113 guariti e 6 decessi. A questi si aggiungono 24 persone sottoposte a quarantena fiduciaria.

Indicatori stabili a Cerreto D’Esi, con un nuovo positivo al Coronavirus nell’ultima settimana. Dall’inizio della pandemia sono 104 i casi di Coronavirus registrati: 30 attualmente positivi, 72 guariti e due decessi. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono 33.

Tornano a salire i nuovi positivi a Genga, più 6 persone contagiate dal Covid-19. Dall’inizio della pandemia sono 59 casi complessivi, di cui 20 gli attualmente positivi, 34 guariti e, purtroppo, 5 decessi. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono 20.

A Serra San Quirico altri 6 casi di positività. I numeri dall’inizio della pandemia da Coronavirus hanno fatto registrare 102 casi complessivi: 33 gli attualmente positivi, 67 guariti e due vittime. Sono 36 i serrani in isolamento fiduciario e/o quarantena.

Complessivamente, quindi, i casi accertati di Covid-19 in tutto l’Ambito 10 sono 1.547, di cui 445 attualmente positivi, 1.052 guariti e 60 vittime, ben sei decessi in più rispetto allo scorso rilevamento. In quarantena e/o isolamento fiduciario ci sono 606 persone.