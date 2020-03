Solidarietà: i tifosi della Janus e il Palio di Fabriano, un grande cuore

FABRIANO – Due simboli della città di Fabriano campioni di solidarietà in questo momento di forte difficoltà per la città e l’Italia intera. Donazioni giungono dai tifosi della Janus Fabriano Basket, un gesto assolutamente lodevole. Lo stesso dicasi per il Palio di San Giovanni Battista. I rappresentanti delle quattro Porte cittadine – Borgo, Cervara, Piano e Pisana – hanno donato, complessivamente, mille euro. E, in ultimo, da un’azienda, la Ristopro che, negli ultimi anni, è legata al basket cittadino in modo indissolubile, essendone sponsor.

«In questo momento così difficile per il nostro Paese a causa del contagio da Coronavirus, abbiamo deciso spontaneamente di donare un piccolo contributo come gruppo “Immaturi” alla Asur Marche Area Vasta n. 2 per il nostro territorio», spiega il gruppo di tifosi organizzati della Janus Basket Fabriano. «Speriamo possa servire per l’acquisto di materiale sanitario utile a chi sta combattendo giorno e notte per la salute di tutti noi».

Tra le numerose iniziative solidali da rimarcare anche la donazione effettuata dall’azienda fabrianese Ristopro della famiglia Di Salvo all’ospedale Engles Profili di Fabriano. La settimana scorsa, infatti, la Ristopro ha acquistato tre ventilatori polmonari da mettere a disposizione dell’equipe del nosocomio fabrianese guidata dal dirigente Maicol Onesta del reparto di Medicina. La Ristopro, che è anche sponsor della squadra di basket Janus Fabriano in serie B, ha effettuato questa donazione con grande discrezione e riservatezza, non rendendola pubblica direttamente. Un’ulteriore conferma che il gesto è stato fatto con il cuore.

Un appello, infine, giunge dall’ex presidente del Consiglio comunale di Fabriano, Pino Pariano. «In questo momento di grande emergenza i medici, gli infermieri e tutto il personale ospedaliero stanno facendo tutto ciò che è in loro potere, ma sappiamo bene che l’emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova tutto il sistema. Ora, chi può deve fare qualcosa per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di presidi medici da poter essere utilizzati per combattere il “mostro”. Mi permetto di avanzare una proposta rivolta all’Amministrazione comunale della città di Fabriano per chiedere al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio comunale e a tutti i Consiglieri di rinunciare, anche in parte, alle rispettive indennità di funzione relative al mese di marzo e fare una donazione a favore della Protezione civile così come il sottoscritto e molti cittadini, ognuno per le proprie possibilità, hanno già fatto».