Coronavirus, Fabriano e Ambito 10: situazione stabile, riaprono alcuni servizi

FABRIANO – Due giorni consecutivi con zero nuovi contagiati da Coronavirus nei comuni dell’Ambito 10: Fabriano, Sassoferrato, Cerreto D’Esi, Genga e Serra San Quirico. Si aprono nuovi servizi per l’utenza, come gli uffici postali periferici e non solo. E i controlli delle forze dell’ordine per prevenire il contagio proseguono, anche con personale in borghese, nelle vicinanze dei supermercati.

Per quel che riguarda i numeri, a Fabriano, dall’inizio della pandemia, sono 88 casi positivi al Covid-19, inclusi 23 guariti ufficialmente e, purtroppo, sei decessi. Nessun paziente si trova attualmente all’interno della cosiddetta “covideria” dell’ospedale Engles Profili.

A Sassoferrato ci si attesta a 19 casi positivi, compresi tre decessi e otto guariti. A Cerreto D’Esi si registrano tre casi accertati, incluso un decesso e un guarito. Dunque, di fatto un solo paziente Covid-19 per cui tutto il paese fa il tifo.

A Genga, si rimane fermi a un caso. A Serra San Quirico vi è un positivo, ma solo nominalmente. Infatti, si tratta di un ospite della casa di riposo di Mergo con la residenza ancora nel paese. Complessivamente in quarantena nei cinque comuni del fabrianese sono circa 120 i residenti in isolamento fiduciario e/o forzato.

Si inizia, intanto, a riaprire alcuni importanti servizi per la popolazione, a iniziare dagli uffici postali, come in tutta Italia. Nello specifico, per Fabriano sono attivi gli sportelli della Posta centrale di piazza G. B. Miliani e di via Dante, dalle 8:20 alle 13:35, da lunedì a venerdì. A questi, solo per la prossima settimana, si aggiunge l’apertura solo di mattina ad Albacina, Attiggio e Collamato il 21 aprile; Cancelli il 22 aprile; Melano-Bastia il 23 e 24 aprile, sempre di mattina.

A Sassoferrato, oltre all’ufficio centrale, si aggiunge l’apertura di mattina il 24 aprile dello sportello postale di via Croce nella frazione di Cabernardi. A Genga stazione, lo sportello postale sarà aperto domani mattina. Infine, a Serra San Quirico, per solo la prossima settimana, l’ufficio postale funzionerà la mattina di domani, del 22 e del 24 aprile.