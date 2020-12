Coronavirus, situazione stabile nei Comuni dell’Ambito 10

FABRIANO – Continua la discesa degli attualmente positivi al coronavirus nei cinque comuni dell’Ambito 10: Fabriano, Cerreto D’Esi, Genga, Sassoferrato e Serra San Quirico. Anche se la percentuale fra tamponi positivi ed effettuati, rispetto alla scorsa settimana, fa segnare un 15%, dato in leggera salita rispetto alla settimana precedente, seppur con un’incidenza nell’arco dei sette giorni che conferma il trend in discesa.

Continuano a diminuire in modo sensibile gli attualmente positivi a Fabriano. I numeri dall’inizio della pandemia sono 748 casi accertati: 165 attualmente positivi, 554 guariti e, purtroppo, 29 decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario ci sono 213 fabrianesi, ancora in discesa. Completamente “pulito” l’ospedale Engles Profili, con nessuna persona ricoverata nell’area grigia né nei posti letto approntati al Pronto soccorso del presidio ospedaliero cittadino.

A Sassoferrato i casi dall’inizio della pandemia di Covid-19 sono 109: 27 attualmente positivi, 78 guariti e 4 decessi. A questi si aggiungono 109 persone sottoposte a quarantena fiduciaria. Nella città sentinate i numeri sono in leggera salita rispetto alla scorsa settimana sia per gli attualmente positivi al Coronavirus sia per le quarantene. Questo picco è dovuto al verificarsi di casi di positività al Covid rilevati nel plesso scolastico “Sandro Brillarelli” che, proprio in ragione di ciò, è stato interamente sanificato.

Tornando ai numeri, migliora sensibilmente la situazione pandemica a Cerreto D’Esi, dall’inizio della pandemia sono 64 i casi di Coronavirus registrati: 23 attualmente positivi, 39 guariti e due decessi. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono 64.

A Genga, dall’inizio della pandemia sono 37 casi complessivi, di cui 14 gli attualmente positivi, 20 guariti e, purtroppo, 3 decessi. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono 19.

A Serra San Quirico, i numeri dall’inizio della pandemia da Coronavirus hanno fatto registrare 61 casi complessivi: 23 gli attualmente positivi, 37 guariti e un decesso. Sono 37 i serrani in isolamento fiduciario e/o quarantena.

Complessivamente, nel territorio dei cinque Comuni dell’Ambito 10, dall’inizio della pandemia da Coronavirus, con i dati forniti dal servizio Isp Malattie Infettive Fabriano, si sono avuti 1.019 casi accertati, di questi 252 attualmente positivi, 728 guariti e 39 decessi. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono 410.