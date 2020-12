Coronavirus: il Sindaco di Fabriano positivo al Covid

Il Primo cittadino avverte forte mal di testa, assenza del gusto e stanchezza. Si trova "confinato" in una stanza di casa per evitare di contagiare i suoi cari. Tanti i messaggi di pronta guarigione

FABRIANO – Positivo al Coronavirus il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli. Ad annunciarlo, attraverso la propria pagina Facebook, è lo stesso Primo cittadino della città della carta che, da ieri mattina, giorno di Natale, è “rinchiuso” nella cameretta di sua figlia, lontano dalla moglie e dai due figli, proprio per evitare qualsiasi rischio per i suoi cari. Auguri di pronta guarigione da tanti fabrianesi, oltre che da colleghi e “avversari” politici.

«Il 25 mattina mi sono accorto di non sentire il sapore del dentifricio. Mi hanno subito fatto il tampone veloce, angeli, e poi il molecolare. Positivi entrambi. Il risultato del molecolare è arrivato oggi, 26 dicembre», ricostruisce le ultime ore il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli.

«Non mi do pace perché sono sempre stato super attento e non capisco dove e come possa essere venuto a contatto con un positivo. A parte non sentire i sapori e alla stanchezza con forte mal di testa per il resto non avverto molto altro. Respiro bene e ringrazio il cielo per questo. Evidentemente il 2020 non poteva che chiudersi così, il destino ama fare questi scherzi», si conclude la comunicazione social del Primo cittadino di Fabriano.

Ovviamente, immediatamente, gli sono giunti tantissimi commenti al post per augurargli una pronta guarigione. I fabrianesi si sono stretti attorno al Sindaco per dimostrargli vicinanza. Una situazione che accomuna ancora tanti residenti di Fabriano, visto che gli ultimi dati evidenziano ancora oltre 150 attualmente positivi al Coronavirus in città.

Anche fra gli “avversari” politici non sono mancati i messaggi all’indirizzo di Santarelli. Fra i primi ad arrivare quello di Andrea Rossi, responsabile dei Giovani di Forza Italia. «Formulo a nome del partito e a livello personale, i più sinceri auguri di pronta guarigione al Sindaco di Fabriano».