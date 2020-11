Coronavirus, Fabriano: ancora una classe in quarantena

FABRIANO – Scuole e aziende corrono ai ripari visto il continuo diffondersi dei contagi da coronavirus a Fabriano e nel comprensorio dell’Ambito 10. Ancora un caso di classe in quarantena nella città della carta. Questa volta è accaduto all’interno della scuola media Aldo Moro, una ventina gli studenti in quarantena.

Ottavo episodio legato alla pandemia da coronavirus in poche settimane che coinvolge le scuole di Fabriano. Si è partiti con il contagio sfiorato in una classe di un istituto comprensivo di Fabriano. Fortunatamente, si è trattato del caso meno grave, tanto da non essere stata disposta neppure la quarantena. Poi, in rapida successione, tre classi degli istituti superiori. La prima, la III A dell’Agrario Vivarelli, poi la classe V della sede di Fabriano del Liceo Artistico Mannucci, quindi nuovamente coinvolto l’Agrario Vivarelli con la V A. Tutti contagi esterni alla scuola e prontamente risolti senza ulteriori complicazioni.

Successivamente, il caso della scuola dell’infanzia Piazza Miliani. A risultare positiva una collaboratrice scolastica residente fuori città. I piccoli sono stati invitati a fare il tampone, tutti negativi, fortunatamente. Il penultimo caso è stato quello della V C del Liceo Scientifico Volterra. Uno studente è risultato positivo al tampone e di conseguenza la sua classe è stata posta in quarantena per sicurezza. L’ottavo, come detto, riguarda una classe della scuola elementare Aldo Moro. Ieri, 5 novembre, è stata comunicata la positività di uno studente. Di conseguenza, la dirigenza scolastica ha avvisato tutte le famiglie potenzialmente coinvolte, predisponendo la quarantena per una ventina di compagni di classe del positivo al coronavirus. Non è escluso che tutti possano essere sottoposti al test del tampone nei prossimi giorni.

Non solo le scuole, anche le aziende sono alle prese con la recrudescenza della pandemia da Covid-19. Notizie di operai positivi – ma in nessun caso il contagio è avvenuto nei luoghi di lavoro, ma sempre all’esterno – si susseguono da settimane e stanno interessando molte realtà produttive del distretto economico cittadino. Gli ultimi due episodi riguardano la Bs Service-Tecnowind dove sono stati prontamente individuati 4 operai asintomatici. Gli altri dipendenti sono risultati tutti negativi, dunque nessun cluster.

Alla Faber, stabilimento Berbentina di Sassoferrato, due episodi di positività: la multinazionale delle cappe ha deciso di limitare al massimo i contatti negli spazi comuni chiudendo la mensa aziendale, come richiesto dal medico aziendale in base agli ultimi casi interni e all’aumento generale di casi Covid nel territorio. Nel frattempo, ci si è attivati, per far fronte a qualsiasi eventualità, con i tamponi rapidi. Dalla Faber si ricorda alle tute blu lo scrupoloso rispetto delle misure previste nel protocollo anti-contagio: distanziamento, sanificazione e misurazione della temperatura, fra le principali. Altre misure più stringenti stanno riguardando anche la Whirlpool, Elica e Ariston Thermo Group.