Coronavirus, scendono ancora gli attualmente positivi nell’Ambito 10

FABRIANO – Continua a migliorare la situazione legata alla pandemia da Coronavirus nei cinque comuni dell’Ambito 10: Fabriano, Genga, Cerreto D’Esi, Sassoferrato (unica eccezione) e Serra San Quirico. Calano ancora i nuovi positivi, aumentano i guariti e scende anche il numero dei residenti nel comprensorio costretti alla quarantena e/o isolamento fiduciario.

A Fabriano, negli ultimi giorni si sono registrati ben 43 guariti. I numeri dall’inizio della pandemia sono 1.205 casi accertati: 210 attualmente positivi, 959 guariti e, purtroppo, 36 decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario ci sono 491 fabrianesi, in leggero calo rispetto a inizio settimana. All’ospedale Engles Profili ci sono 4 persone attualmente ricoverate nei posti letto approntati nell’area grigia. In attesa, si spera presto, che possano essere trasferiti in strutture ospedaliere Covid+.

In leggera controtendenza il dato relativo a Sassoferrato dove cresce di un’unità il numero degli attualmente positivi al Coronavirus e quasi raddoppia quello delle quarantene. I casi dall’inizio della pandemia di Covid-19 sono 151: 21 attualmente positivi, 124 guariti e 6 decessi. A questi si aggiungono 60 persone sottoposte a quarantena fiduciaria. Si torna a scendere, invece, a Cerreto D’Esi, con 2 nuove guarigioni negli ultimi giorni. Dall’inizio della pandemia sono 108 i casi di Coronavirus registrati: 16 attualmente positivi, 90 guariti e due decessi. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono 29.

A Genga si festeggia perché si dimezzano gli attualmente positivi al Covid-19. Dall’inizio della pandemia sono 60 casi complessivi, di cui 6 gli attualmente positivi, 49 guariti e, purtroppo, 5 decessi. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono 14. A Serra San Quirico si registrano negli ultimi giorni due guarigioni, ma anche un leggero incremento delle quarantene. I numeri dall’inizio della pandemia da Coronavirus hanno fatto registrare 105 casi complessivi: 17 gli attualmente positivi, 86 guariti e due vittime. Sono 40 i serrani in isolamento fiduciario e/o quarantena.