Coronavirus: a Sassoferrato zero positivi. Anche Fabriano è quasi fuori dall’emergenza

FABRIANO – A Sassoferrato una nuova guarigione dal Covid-19. Un altro guarito anche a Fabriano, che però deve attendere per altre due persone ancora in lotta. La Fase 3, della convivenza con il Coronavirus, ma della mobilità nazionale ritrovata, si apre bene per l’Ambito 10. Quattro comuni su cinque si sono messi alle spalle la parte più grave della pandemia. Scendono anche le persone in quarantena.

A Fabriano, dunque, per il trentaduesimo giorno consecutivo non si sono registrati ulteriori tamponi positivi, ma solo buone notizie legate alle guarigioni, un’altra persona che ha vinto la battaglia. I numeri, dall’inizio della pandemia, sono 91 i casi positivi al Covid-19, più il falso positivo registrato alla Rsa, ma che non dovrebbe più essere considerato visto che si è trattato di un errore. Quindi, 91 casi ufficiali di positività, inclusi 82 persone ufficialmente guarite e, purtroppo, sette decessi. Si resta, dunque, in ansia per le sorti di 2 fabrianesi. A un passo quindi dalla chiusura dell’emergenza vera e propria, che si spera di archiviare al più presto, considerando anche le circa 10 persone in quarantena.

A Sassoferrato, invece, questo traguardo è stato centrato proprio oggi: si sono raggiunti i 49 giorni senza nuovi tamponi positivi, ma soprattutto si è avuta notizia di un’altra guarigione, la più attesa perché porta a zero il numero delle persone positive. Dall’inizio dell’emergenza si sono registrati 19 casi di coronavirus, compresi tre decessi e, 16 sassoferratesi ufficialmente guariti e nessuno più in quarantena.

Sassoferrato si aggiunge agli altri tre Comuni dell’Ambito 10 che sono fuori dalla fase emergenziale da molto tempo. Infatti, a Cerreto D’Esi i soli 4 casi dall’inizio dell’emergenza, si sono risolti con tre guarigioni e un decesso, e non si registrano nuovi positivi da 41 giorni.

Lo stesso vale per Genga con la guarigione dell’unico caso fino a oggi registrato e nessun nuovo positivo da ben 60 giorni consecutivi.

Infine, Serra San Quirico è ufficialmente un centro Covid-free.