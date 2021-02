Coronavirus, sale ancora il tasso di positività: 31%

FABRIANO – Per la seconda settimana consecutiva torna a crescere la percentuale dei nuovi positivi al Coronavirus nei cinque comuni dell’Ambito 10: Fabriano, Genga, Cerreto D’Esi, Sassoferrato e Serra San Quirico. Con un tasso fra tamponi effettuati e positivi che sale dal 29 al 31 per cento (due settimane fa si attestava al 16%) secondo i dati forniti dal servizio ISP Malattie Infettive Fabriano. Con 110 tamponi positivi riscontrati nel periodo fra il 31 gennaio e il 5 febbraio scorsi. Nella giornata di oggi, da segnalare inoltre, che sono stati sottoposti a tampone molecolare, i sacerdoti venuti a contatto con il prete positivo. Il risultato nelle prossime ore.

A Fabriano, in questo intervallo di tempo, si sono registrati 69 nuovi contagi. I numeri dall’inizio della pandemia sono 1.335 casi accertati: 210 attualmente positivi, 1.083 guariti e, purtroppo, 42 decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario ci sono 485 fabrianesi. Tutti gli indicatori tornano a crescere, anche quello legato alle vittime. All’ospedale Engles Profili ci sono 2 persone attualmente ricoverate nei posti letto approntati nell’area grigia. In attesa, si spera presto, che possano essere trasferiti in strutture ospedaliere Covid+.

Preoccupa molto Sassoferrato con ben 33 tamponi positivi in più. I casi dall’inizio della pandemia di Covid-19 sono 208: 64 attualmente positivi, 138 guariti e 6 decessi. A questi si aggiungono 208 persone sottoposte a quarantena fiduciaria. In pratica, un raddoppio di positivi e quarantene. Migliora la situazione a Cerreto D’Esi. Dall’inizio della pandemia sono 111 i casi di Coronavirus registrati: 11 attualmente positivi, 97 guariti e 3 decessi. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono 18. Per questa situazione, si è deciso di chiudere alla didattica in presenza, da oggi e fino al 22 febbraio compreso, l’istituto comprensivo, oltre 600 studenti interessati e che proseguiranno le lezioni in Dad.

A Genga due nuovi positivi al Covid-19. Dall’inizio della pandemia sono 64 casi complessivi, di cui 8 gli attualmente positivi, 51 guariti e, purtroppo, 5 decessi. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono 44. A Serra San Quirico altri 6 casi di positività. I numeri dall’inizio della pandemia da Coronavirus hanno fatto registrare 116 casi complessivi: 19 gli attualmente positivi, 95 guariti e due vittime. Sono 34 i serrani in isolamento fiduciario e/o quarantena.

Complessivamente, quindi, i casi accertati di Covid-19 in tutto l’Ambito 10 sono 1.834, di cui 312 attualmente positivi, 1.464 guariti e 58 vittime, in quarantena e/o isolamento fiduciario ci sono 789 persone.