FABRIANO – Dal Coronavirus si guarisce. E, finalmente, c’è notizia di un contagiato di Fabriano che è riuscito a sconfiggere, con la grande bravura dei medici che lo hanno seguito passo passo, il Covid-19. Oggi, 27 marzo, la bella notizia comunicata al Comune.

Si tratta di un uomo risultato positivo al tampone nelle scorse settimane e per il quale non si era reso necessario il ricovero in ospedale. Ha trascorso la malattia in casa, in costante contatto con gli operatori sanitari. Come da procedura per certificare la guarigione, l’uomo è stato sottoposto a tampone nel giorno zero e dopo 24 ore, risultando in entrambi i casi negativo. Dunque, ufficialmente guarito.

Sul fronte nuovi contagi, nuova impennata di contagi a Fabriano. Oggi, 11 nuovi tamponi positivi. Il totale complessivo si attesta a 52 casi. Circa 160 le persone in quarantena. Quattro malati sono attualmente presenti nell’ospedale Engles Profili, in attesa di essere trasferiti in presidi ospedalieri Covid-19 positivi.

A Sassoferrato, dato di ieri, si è giunti a 12 contagiati dal Covid-19 complessivi, compresi due decessi. Le persone in quarantena sono circa 45, compresi i 7 dipendenti comunali che sono in isolamento fiduciario dopo essere stati a contatto con la collega risultata positiva ieri al Coronavirus, comunque già da giorni assente dal servizio. «Le persone poste in quarantena si trovano in condizioni di salute del tutto ordinarie. La situazione è pertanto sotto controllo e l’operatività degli uffici è regolarmente garantita secondo le modalità e gli orari già precedentemente comunicati», specifica Greci, ricordando che si può accedere in Comune previo appuntamento.

Si è fermi a due positivi a Cerreto D’Esi, compreso un decesso, e 12 persone in quarantena. Zero a Genga e Serra San Quirico. Complessivamente, in isolamento nel fabrianese, sono circa 220 persone.