Coronavirus: primi vaccini a Fabriano, nuovi ricoverati a Serra San Quirico

FABRIANO – Prime somministrazioni del vaccino anti Coronavirus anche nei comuni dell’Ambito 10. Questa mattina, 3 gennaio, le prime 45 dosi. Nel pomeriggio, altrettante. Medici, infermieri e operatori socio-sanitari, non solo residenti nella città della carta, hanno ricevuto l’iniezione con il vaccino. Il 24 gennaio prossimo, si completerà la procedura con la seconda somministrazione. Nel frattempo, però, non giungono notizie rassicuranti sul fronte nuovi contagi da Covid-19, soprattutto a Sassoferrato e Serra San Quirico.

Sono state 90 le dosi del vaccino anti Coronavirus, prodotti dalla ditta Pfizer e BioNTech, inoculate ad altrettanti operatori sanitari residenti nei cinque comuni dell’Ambito 10, in particolare di Fabriano e Sassoferrato. Si è trattato di infermieri, medici e oss che operano nell’ospedale Engles Profili di Fabriano e nel presidio ospedaliero di comunità Sant’Antonio Abate di Sassoferrato. «Vaccino anti Covid-19, fatto. Per me, per i miei e vostri cari, per le persone più fragili. Orgoglioso di essere il primo sassoferratese», ha condiviso foto e messaggio, l’infermiere Simone Sabbatini sulla propria pagina Facebook, dopo che gli è stato somministrato il vaccino. E sono stati tanti altri vaccinati che hanno seguito le sue orme, postando nel popolare social network, il medesimo messaggio.

Dunque, anche nell’Ambito 10 è iniziata la campagna vaccinale partita a livello nazionale lo scorso 27 dicembre e che si rafforzerà nel corso delle prossime settimane. Inoltre, dall’11 al 13 gennaio prossimi, farà tappa a Fabriano, lo screening di massa organizzato dalla Regione Marche. A breve saranno rese note le modalità per potersi prenotare per tutti coloro che vorranno aderire. Il luogo prescelto per questo screening è il PalaGuerrieri.

In attesa dei dati aggiornati sul fronte nuovi contagi da Coronavirus, l’appello di due sindaci. «Dalla lettura odierna dei dati forniti dalla Regione Marche risultano 55 concittadini posti in quarantena, di cui 30 risultati positivi al tampone. In questo inizio di 2021 resta forte la presenza del virus e della sua capacità di contagio anche nel nostro Comune. Rimane alta pertanto l’attenzione sui nostri comportamenti e sul rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di contenimento del contagio, facendo ricorso al più alto senso civico di Comunità. L’ 11-12-13 gennaio avrà luogo anche sul territorio del nostro Ambito Sociale, l’operazione Marche Sicure, che coinvolge tutti i Comuni della Regione, volta a promuovere la campagna volontaria di screening Covid-19 gratuito della popolazione su larga scala per individuare, isolare e tracciare il virus. Appena possibile comunicheremo, attraverso i nostri canali istituzionali, come effettuare la prenotazione, il luogo e le modalità con cui verranno effettuati i tamponi», scrive il sindaco di Sassoferrato, Maurizio Greci.

«Alcuni nostri concittadini sono stati purtroppo ricoverati a causa del Covid-19. Siamo vicini a loro e alle loro famiglie, con la forte speranza che possano tornare a casa guariti quanto prima. Rivolgiamo un ulteriore invito a porre la massima attenzione al rispetto delle norme preventive, perché il virus sta picchiando duro», le parole del Primo cittadino di Serra San Quirico, Tommaso Borri.