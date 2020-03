Prima positività al Coronavirus nel fabrianese: 40enne operaio di Sassoferrato

SASSOFERRATO – Primo caso accertato e confermato di Coronavirus a Sassoferrato. A darne comunicazione, lo stesso sindaco della città sentinate, Maurizio Greci. «Nessuna gogna mediatica. Attivata la necessaria profilassi», le sue parole. Si tratta di un uomo 40enne attualmente ricoverato a Torrette di Ancona.

Dunque, primo caso accertato di Covid-19 nel fabrianese. Esattamente a Sassoferrato. «A seguito di accertamenti sanitari, comunico che è emerso il primo caso di accertata positività al Covid-19 nel nostro comune e che il Servizio Sanitario Nazionale ha prontamente attivato la necessaria profilassi per garantire il corretto trattamento del caso», scrive il sindaco Greci.

Da quanto si apprende, l’uomo 40enne risultato positivo al tampone per il Coronavirus dovrebbe essere sposato con figli, di professione operaio in un’azienda della zona industriale Berbentina di Sassoferrato. Si starebbe ricostruendo tutta la catena sanitaria per risalire e contattare tutte le persone che sono venute a contatto con l’uomo e con il resto dei familiari.

Il 40enne si trova ricoverato da questa mattina all’ospedale Torrette di Ancona. Mentre il resto della famiglia è stato posta in isolamento fiduciario nella loro abitazione per i prossimi 15 giorni. L’uomo ha avuto la febbre la scorsa settimana ed è stato curato come una normale influenza.

Sabato mattina, visto che la febbre persisteva, è stato trasportato a Fabriano per l’effettuazione del tampone.

«A priori, si invita la cittadinanza a collaborare, senza preventive esternazioni dettate dal panico, né tanto meno con esecrabili gogne mediatiche, non solo inutili bensì dannose in circostanze come questa, dove il senso civico di comunità è l’unico veicolo di buone prassi. Ricordiamo che le indicazioni date a livello ufficiale, come già ampiamente ricordato e riportato sui canali del Comune, sono da ritenersi le uniche armi preventive valide in questo momento: atteniamoci scrupolosamente ad esse. La prevenzione e l’attenzione alle regole sono da considerarsi importantissime per noi, per chi ci sta attorno e per i soggetti a rischio», prosegue il primo cittadino.

Maurizio Greci conferma che è stato già attivato il Centro Operativo Comunale e che la situazione è attualmente sotto controllo. «Si invita, quindi, la cittadinanza a rispondere con grande senso di responsabilità. Vi ricordiamo che le uniche fonti attendibili sono quelle del Comune, quelle del Ministero della Salute e della Regione, nonché i canali mediatici ufficiali del Governo. Vi preghiamo di collaborare e di attenervi scrupolosamente alle indicazioni date», conclude il primo cittadino di Sassoferrato.