Coronavirus, i positivi tornano oltre 200. Per lo screening raddoppiati i tamponi e aggiunti orari

FABRIANO – Continua la crescita degli attualmente positivi a Fabriano, si torna sopra quota 200. Mentre lo screening organizzato dalla Regione Marche in tutta il territorio regionale, che farà tappa nella città della carta dall’11 al 13 gennaio, è stato molto gradito dai residenti dei comuni interessati, oltre a Fabriano, Sassoferrato, Genga, Cerreto D’Esi, Serra San Quirico e Mergo.

Ma più che uno screening di massa è molto più simile a una lotteria, visto che i posti a disposizione sono stati circa 3.000. Tante le rimostranze per un numero esiguo di postazioni che hanno portato il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli a prendere posizione. «Ho già personalmente chiesto al direttore di Area Vasta Giovanni Guidi, in accordo con i sindaci degli altri Comuni coinvolti, di prevedere un aumento del numero delle postazioni che verranno organizzate al PalaGuerrieri per poter dare la possibilità anche ad altri cittadini di potersi prenotare. È importante per questo che chi per qualsiasi motivo dovesse non avere più la possibilità di sottoporsi al tampone pur avendo prenotato, annulli la prenotazione stessa rientrando nel sistema», il post del primo cittadino fabrianese che poco dopo annuncia di aver ottenuto un brillante risultato: infatti è raddoppiato il numero di tamponi orari da 120 a 240, ed è stata aggiunta un’ulteriore fascia oraria dalle 18:30 alle 19:30. Il totale complessivo dei tamponi per lo screening del fabrianese arriva quindi a 7.200.

Si confermano i segnali preoccupanti per i dati della pandemia da Coronavirus a Fabriano, con oltre 40 tamponi positivi da inizio anno. I numeri dall’inizio della pandemia sono 941 casi accertati: 225 attualmente positivi, 684 guariti e, purtroppo, 32 decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario ci sono 471 fabrianesi. Una persona è ricoverata al Pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili in attesa di trasferimento in un ospedale Covid. Tutti gli indicatori continuano a tornare a crescere, trend che in ascesa nelle ultime 4 settimane. Si tratta di nuovi positivi riconducibili a poco prima dell’avvio del periodo di festività natalizie, quando tutta Italia è tornata a essere area gialla. Si spera che questi aumenti possano subire un netto rallentamento nei prossimi giorni, segno che i residenti in città e nei Comuni dell’Ambito 10, hanno rispettato le norme restrittive previste per Natale, quando si è quasi sempre stati in regime di area rossa.