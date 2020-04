Coronavirus: positivi a Fabriano e Sassoferrato, ma c’è anche chi torna a casa

Altri due contagiati nelle città della carta e uno nella città sentinate. Iniziativa di Casapound che espone uno striscione per ringraziare gli operatori sanitari (non senza una frecciata politica)

FABRIANO – Dopo un giorno senza nuovi tamponi positivi nei comuni dell’Ambito 10 – Fabriano, Sassoferrato, Genga, Serra San Quirico e Cerreto D’Esi – purtroppo oggi si sono registrati altri tre casi. Ma c’è anche chi torna a casa dall’ospedale, non ancora ufficialmente guarito ma senza aver più bisogno di cure intensive.

A Fabriano si registrano altri due tamponi positivi, si tratterebbe anche in questi ultimi casi di persone che hanno da tempo un familiare infettato dal Coronavirus, quindi contagio sviluppatosi in ambiente familiare.

I numeri, dall’inizio della pandemia, portano i conteggi a 87 casi positivi al Covid-19, inclusi 21 guariti ufficialmente e, purtroppo, sei decessi. Nessun paziente si trova attualmente all’interno della cosiddetta “covideria” dell’ospedale Engles Profili.

A Sassoferrato, dopo nove giorni consecutivi senza nuovi contagiati, purtroppo si deve registrare una persona positiva. Si sale, dunque, a 19 casi positivi, compresi tre decessi e otto guariti. Ma c’è anche da registrare il ritorno a casa di un uomo che è stato dimesso dall’ospedale e proseguirà la quarantena nella sua abitazione, segno che non necessità più di cure intensive e, a breve, potrebbe essere sottoposto ai due tamponi consecutivi per accertarne la guarigione ufficiale.

Tornando ai numeri, a Cerreto D’Esi si registrano tre casi accertati, incluso un decesso e un guarito. Dunque, di fatto un solo paziente Covid-19 per cui tutto il paese fa il tifo.

A Genga si rimane fermi a un caso. A Serra San Quirico vi è un positivo, ma solo nominalmente. Infatti, si tratta di un ospite della casa di riposo di Mergo con la residenza ancora nel paese. Complessivamente in quarantena nei cinque comuni del fabrianese sono circa 130 i residenti in isolamento fiduciario e/o forzato.

Lo striscione di Casapound Fabriano

Da segnalare, infine, l’iniziativa portata avanti dalla sezione di Fabriano di Casapound, uno striscione per ringraziare tutti gli operatori sanitari dell’ospedale Engles Profili, ma non risparmiando una frecciata politica. «La comunità fabrianese di Casapound ringrazia tutti gli operatori sanitari che, nonostante le difficoltà dovute a una gestione scellerata della sanità fatta a colpi di tagli, compiono in modo ammirevole il proprio dovere».