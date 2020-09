Coronavirus: sono numerosi i positivi a Fabriano, Sassoferrato e Cerreto D’Esi

Crescono le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena in tutto il comprensorio sfiorando, ormai, le 200 persone

FABRIANO – Altri nove positivi da Coronavirus a Fabriano, Sassoferrato e Cerreto D’Esi. Fortunatamente, ci sono anche persone guarite e che, quindi, hanno sconfitto il Covid-19. Crescono le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena in tutto il comprensorio sfiorando, ormai, le 200 persone. Per quel che riguarda la cena elettorale dove ha partecipato una donna risultata positiva al tampone il giorno successivo, l’Autorità sanitaria ha deciso di sottoporre al test le sei persone poste in isolamento fiduciario, tra le quali anche una candidata alle Regionali. Il responso si saprà nei prossimi giorni.

È ancora presto per parlare di allarme, ma certamente, i numeri iniziano a farsi nuovamente preoccupanti nell’Ambito 10. A Fabriano altri quattro positivi negli ultimi giorni che portano il totale degli attualmente positivi a 13, ma anche un guarito, nello specifico il primo ragazzo contagiato nei primi giorni di agosto. I numeri, dall’inizio della pandemia, sono 110 i casi registrati: 13 attualmente positivi, 90 guariti e, purtroppo, sette decessi. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario continuano a salire e si attestano su circa un’ottantina.

A Sassoferrato continuano a salire i numeri sulla positività. Si aggiungono ben altri 3 casi. «Si rassicura la cittadinanza che i soggetti risultati positivi sono tutti asintomatici e in buone condizioni di salute, non necessitano di cure ospedaliere e stanno trascorrendo il prescritto periodo di quarantena presso le proprie abitazioni», conferma il primo cittadino, Maurizio Greci. Dall’inizio della pandemia sono 42 i casi di Covid-19 a Sassoferrato: 22 attualmente positivi, 17 guariti e 3 decessi. A questi si aggiungono una sessantina di persone in quarantena e/o isolamento fiduciario.

A Cerreto D’Esi, si torna ad aver timore per il Covid-19, dopo l’ultimo caso riscontrato risalente al 23 aprile scorso. Infatti, negli ultimi giorni si sono registrati 3 casi di positività al Coronavirus, di cui uno ufficialmente guarito. Dall’inizio della pandemia sono 7 i casi di Covid-19: 2 attualmente positivi, 4 guariti e un decesso. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono circa una ventina.

Genga e Serra San Quirico, nessun caso positivo al Coronavirus, anche se, complessivamente, sono circa una trentina le persone rientrate dall’estero che si trovano in isolamento fiduciario. I numeri complessivi per i Comuni dell’Ambito 10 per isolamenti fiduciari e/o quarantene sfiorano ormai le 200 persone.