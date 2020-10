Coronavirus: 4 nuovi positivi a Fabriano e 2 guariti

Tornano a crescere le persone in isolamento fiduciario e in quarantena nei cinque Comuni dell’Ambito 10, attestandosi a circa 170 persone

FABRIANO – Quattro nuovi casi di positività al tampone per il coronavirus a Fabriano, ma anche due guariti. Tornano a crescere le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena nei cinque Comuni dell’Ambito 10. Numeri stabili, invece, per gli altri quattro comuni del comprensorio fabrianese: Sassoferrato, Genga, Cerreto D’Esi e Serra San Quirico

«I numeri sono in costante aggiornamento sia per i nuovi positivi che per le guarigioni», conferma il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli. A conferma di ciò, i nuovi dati che recitano per Fabriano 4 nuovi casi di positività al tampone per il covid-19 e due residenti che si sono fortunatamente negativizzati, quindi guariti. I numeri dall’inizio della pandemia sono 135 casi: 19 attualmente positivi, 109 guariti e, purtroppo, sette decessi. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono in salita e si attestano a 106 unità, compresi i positivi al coronavirus.

A Sassoferrato, dall’inizio della pandemia sono 55 i casi di covid-19: 3 attualmente positivi, 49 guariti e 3 decessi. A questi si aggiungono 13 persone in quarantena e/o isolamento fiduciario. A Genga, in poche settimane si sono registrati ben quattro tamponi positivi. Dall’inizio della pandemia, i casi complessivi sono, dunque, 5: quattro attualmente positivi e un guarito. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono circa 30.

Crescono i numeri anche a Cerreto D’Esi, dall’inizio della pandemia sono 10 i casi di covid-19 registrati: 3 attualmente positivi, 6 guariti e un decesso. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono circa una decina. Infine Serra San Quirico, nessun caso positivo al coronavirus, anche se, complessivamente, sono circa una ventina le persone che si trovano in isolamento fiduciario. I numeri complessivi per i Comuni dell’Ambito 10 per isolamenti fiduciari e/o quarantene attestandosi a circa 170 persone.