Fabriano, Coronavirus: attualmente positivi dimezzati nei cinque Comuni dell’Ambito 10

FABRIANO – Decrescono in modo evidente i nuovi positivi da Coronavirus nei cinque Comuni dell’Ambito 10. Flettono, di conseguenza, anche le quarantene. Per quel che riguarda le vaccinazioni, il Punto vaccinale di popolazione a Fabriano, ex sede della sezione cittadina della Croce rossa, anche queste sono in rallentamento, ma è un segno positivo. Infatti, si è raggiunta un’alta percentuale sia di prime dosi che di somministrazione di booster. Per questo motivo cambiano gli orari. Per tutta questa settimana solo aperture pomeridiane fino a venerdì compreso, dalle 14 alle 19. Fino a fine mese, poi, aperture – sempre solo di pomeriggio – nei giorni 14, 16, 18, 22 e 24 febbraio. I sanitari e tutto il personale del Servizio Prevenzione di Area Vasta 2, coordinato dalla dottoressa Selena Saracino, continuano dunque nella loro attività con queste modalità.

I dati

Finalmente si intravede una frenata per quel che riguarda il numero di attualmente positivi e, quindi, di isolamenti fiduciari e/o quarantene nell’Ambito 10. Passando ai numeri, infatti, tutti i dati – aggiornati a oggi 9 febbraio – sono in netta discesa, praticamente dimezzati. Fabriano fa registrare 382 positivi al Coronavirus (il 30 gennaio erano 849) con 710 persone in quarantena o isolamento; Sassoferrato arriva a toccare quota 122 positivi (175 il 30 gennaio scorso) e 232 sassoferratesi in quarantena; sono 21 positivi a Serra San Quirico (57 il 30 gennaio) e 57 serrani in quarantena; a Cerreto D’Esi si è arrivati a 29 casi (65 erano il 30 gennaio scorso) e 51 in quarantena; Genga ha 29 casi di positività (44 erano il 30 gennaio) con 49 gengarini in quarantena. Complessivamente, si registrano 583 persone contagiate dal Covid-19 (1.133 al 30 gennaio) e 1.099 residenti nell’Ambito 10 in quarantena o isolamento (erano 1.731 il 30 gennaio).