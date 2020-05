Coronavirus: a Fabriano più guariti che positivi

Anche oggi, nessuna criticità particolare per l’inizio della Fase 2 e delle maggiori libertà di movimento. Ma non mancano le segnalazioni di persone che non sempre utilizzano i dispositivi di protezione individuale

FABRIANO – Nessun tampone positivo nei Comuni dell’Ambito 10. Crescono i guariti a Fabriano e così, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza, nella città della carta ci sono più persone guarite che attualmente positive. Anche oggi, nessuna criticità particolare per l’inizio della Fase 2 e maggiori libertà di movimento. Ma non mancano le segnalazioni di persone che non utilizzano sempre i dispositivi di protezione individuale così come previsto dall’attuale normativa vigente in merito al contrasto alla diffusione del Covid-19.

Terzo giorno con nessun nuovo tampone positivo al Coronavirus a Fabriano. E in compenso sale di un’unità la casella delle persone guarite ufficialmente. I numeri, dall’inizio della pandemia, sono 91 i casi positivi al Covid-19, inclusi 43 persone ufficialmente guarite e, purtroppo, sei decessi. Si resta dunque in ansia per le sorti di 42 fabrianesi. Per la prima volta i guariti superano gli attualmente positivi. Un segnale di incoraggiamento non indifferente. Nessun paziente si trova attualmente all’interno della cosiddetta “covideria” dell’ospedale Engles Profili che a giorni potrebbe ufficialmente chiudere.

A Sassoferrato sono ben 20 i giorni consecutivi senza nuovi tamponi positivi. Si resta, dunque, fermi a 19 casi di Coronavirus, compresi tre decessi e nove guariti. Dunque, 7 sassoferratesi per i quali tutta la città fa il tifo. A Cerreto D’Esi, si spera di non ricevere più notizie, visto che i soli 4 casi dall’inizio della pandemia, si sono risolti con tre guarigioni e un decesso. Stesso auspicio a Genga con la notizia della guarigione dell’unico caso fino a oggi registrato. A Serra San Quirico vi sono tre positivi, ma si riferiscono a tre anziani ospitati da vari anni alla casa di riposo di Mergo, per i quali risulta ancora la residenza in paese. Quindi, in realtà è l’unico centro dell’Ambito 10 a essere completamente Covid-free dall’inizio dell’epidemia. Complessivamente in quarantena nei cinque comuni del fabrianese sono circa 70 i residenti in isolamento fiduciario e/o forzato.