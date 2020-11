Fabriano: operatore mensa positivo, sospeso il servizio di refettorio nelle scuole

FABRIANO – Positivo al Coronavirus un operatore della mensa delle scuole Allegretto e Malfaiera di Fabriano, servizio interrotto per precauzione fino a venerdì 27 novembre compreso. Pranzo al sacco o bambini portati via per il tempo necessario a pranzare a casa e poi, eventualmente, riportati nei due plessi scolastici dai genitori, le alternative individuate dall’Amministrazione comunale cittadina.

Il covid-19 continua a rendere un percorso ad ostacoli per le famiglie di Fabriano con figli in età scolastica. Alla chiusura ormai da mesi degli istituti superiori, si aggiungono le continue notizie di classi in quarantena, con tutto ciò che ne consegue. Al momento, in città, sono tre i plessi scolastici delle scuole elementari e medie che hanno studenti a casa, in via precauzionale. A queste si aggiungono analoghe situazioni a Serra San Quirico, Genga, Cerreto D’Esi e Sassoferrato. In pratica, in tutti i comuni dell’Ambito 10.

È notizia di oggi (mercoledì 25 novembre), la comunicazione giunta al sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, da parte del Servizio Prevenzione dell’Area Vasta 2 di un operatore della mensa delle scuole Allegretto e Malfaiera che è risultato positivo al coronavirus. «L’operatore era assente dal lavoro da diversi giorni, ma in via cautelare abbiamo predisposto la chiusura della mensa e quindi la sospensione del servizio refettorio a partire da oggi, mercoledì 25, e fino a venerdì 27 compreso. Siamo consapevoli dei disagi arrecati alle famiglie, ma non possiamo fare altrimenti», dichiara il Primo cittadino di Fabriano.

«In accordo con il dirigente scolastico si comunica che in questo lasso di tempo, in via del tutto eccezionale vista l’improvvisa sospensione del servizio mensa, per i genitori degli alunni della primaria Allegretto e della materna Malfaiera sarà possibile organizzarsi come segue: pranzo al sacco o in alternativa portare i bambini a casa per il pranzo e scegliere se riportarli dopo circa un’ora», le due soluzioni proposte ai genitori per affrontare al meglio questa emergenza e, quindi, limitare al massimo i rischi di una diffusione della pandemia.