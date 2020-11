Coronavirus: oltre 200 positivi a Fabriano, in crescita tutti i numeri

Abbattuta anche la barriera delle 500 persone in isolamento fiduciario e/o quarantena. In crescita anche i numeri di tutti gli altri Comuni dell’Ambito 10

FABRIANO – Continua in modo inarrestabile la crescita dei nuovi positivi al Coronavirus a Fabriano, si sfonda quota 200, con altri 47 attualmente positivi in pochi giorni. Abbattuta anche la barriera delle 500 persone in isolamento fiduciario e/o quarantena, in pratica quasi il 2% dei residenti della città della carta ha a che fare con il Covid-19 in questo momento. In crescita anche i numeri di tutti gli altri Comuni dell’Ambito 10.

La città di Fabriano continua a essere interessata dalla seconda ondata della pandemia da Coronavirus. Oltre ai due cluster conclamati – Santa Caterina e la Buona Novella – si continuano a registrare tamponi positivi, ben 47, e 15 fabrianesi che sono guariti. I numeri dall’inizio della pandemia sono 359 casi: 210 attualmente positivi, 139 guariti e, purtroppo, dieci decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario, inclusi i positivi, inclusi i positivi, ci sono 509 fabrianesi, in netta salita. Sono 2 le persone attualmente al Pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili in attesa di essere trasferite in strutture ospedaliere Covid+. Mentre sono negativi tutti i tamponi della classe del Liceo Scientifico Volterra. Gli studenti erano stati posti in quarantena a seguito della positività di un loro compagno di classe. Negativi anche i tamponi per gli ospiti e per il personale della Rsa di San Biagio.

Tornando ai numeri. A Sassoferrato, un nuovo positivo, dall’inizio della pandemia sono 58 i casi di Covid-19: 16 attualmente positivi, 39 guariti e 3 decessi. A questi si aggiungono 41 persone in quarantena e/o isolamento fiduciario. A Genga, altro tampone positivo, dall’inizio della pandemia, i casi complessivi sono 12: 6 gli attualmente positivi e 6 guariti. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono circa 35.

A Cerreto D’Esi dall’inizio della pandemia sono 14 i casi di Covid-19 registrati: 4 attualmente positivi, 9 guariti e un decesso. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono circa 20. Continuano a crescere anche i numeri a Serra San Quirico. A oggi sono 16 gli attualmente positivi e circa 50 i serrani in quarantena. I numeri complessivi per i Comuni dell’Ambito 10 per isolamenti fiduciari e/o quarantene si attestano a circa 650 persone, inclusi gli attualmente positivi.