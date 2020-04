Coronavirus, Ambito 10: numeri fortunatamente fermi. Torna l’asta benefica

FABRIANO – Tre comuni dell’Ambito 10 che si avviano a uscire dalla prima fase dell’emergenza Coronavirus: Cerreto D’Esi, Genga e Serra San Quirico. Sassoferrato che mostra più segni favorevoli che negativi. Fabriano, invece, che continua a soffrire, con tamponi positivi quasi giornalieri. E la regola, purtroppo, si è confermata anche in questi giorni. Intanto, nuova asta benefica organizzata dal Comune di Fabriano e con la partecipazione degli artisti locali, con raccolta in favore del Social Market. Nella prima edizione ha raccolto 3.500 euro.

A Fabriano, i numeri, dall’inizio della pandemia, aggiornati a ieri, 17 aprile, sono 88 casi positivi al Covid-19, inclusi 23 guariti ufficialmente e, purtroppo, sei decessi. Nessun paziente si trova attualmente all’interno della cosiddetta “covideria” dell’ospedale Engles Profili.

A Sassoferrato ci si attesta a 19 casi positivi, compresi tre decessi e otto guariti. Il sindaco, Maurizio Greci, ha informato che, seppur con la massima attenzione, qualche servizio sta per ripartire, come in tutta Italia. A esempio gli ufficio postali, quello di via Croce nella frazione di Cabernardi sarà riaperto il 24 aprile prossimo. «A partire dalle settimane successive, questo ufficio postale riprenderà l’apertura ordinaria nella giornata di sabato», informa il primo cittadino sassoferratese.

Tornando ai numeri, a Cerreto D’Esi si registrano tre casi accertati, incluso un decesso e un guarito. Dunque, di fatto un solo paziente Covid-19 per cui tutto il paese fa il tifo. A Genga, si rimane fermi a un caso. A Serra San Quirico vi è un positivo, ma solo nominalmente. Infatti, si tratta di un ospite della casa di riposo di Mergo con la residenza ancora nel paese. Complessivamente in quarantena nei cinque comuni del fabrianese sono circa 120 i residenti in isolamento fiduciario e/o forzato.

Dopo il buon successo della prima edizione, torna l’appuntamento con l’asta d’arte per raccogliere fondi in favore del Social Market di Fabriano. L’asta comincia oggi alle 10 e termina alle 22 di domani sera. L’asta funziona secondo questa modalità: chi tra artisti, fotografi, artigiani vuole partecipare e in questo modo dare il suo contributo alla raccolta fondi, sceglie una delle proprie opere da postare sulla propria pagina Facebook indicando l’hastag #culturapersocialmarket. Chi interessato potrà cercare facilmente le opere all’asta scrivendo #culturapersocialmarket e fare la propria offerta direttamente nei commenti della foto pubblicata a partire da una base d’asta di 30 euro, con rilanci da 10 euro. «Chiediamo aiuto agli artisti ed alle associazioni fabrianesi di aiutare la raccolta fondi mettendo all’asta una o più delle proprie opere», fanno sapere dal Comune.