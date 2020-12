Coronavirus, municipio di Fabriano chiuso al pubblico per sanificazione

FABRIANO – Chiusi al pubblico oggi, 28 dicembre, gli uffici del comune di Fabriano a causa della positività al Coronavirus del sindaco Gabriele Santarelli. La chiusura si rende necessaria per sanificare la struttura comunale e quindi garantire la massima sicurezza degli utenti e del personale stesso. Al primo cittadino, che ha rivelato la positività al Covid-19 attraverso i social network, stanno giungendo messaggi di pronta guarigione da tutto l’arco politico cittadino e non solo.

Il sindaco di Fabriano ha iniziato da alcuni giorni la propria battaglia contro il Coronavirus. Un contagio che neppure il primo cittadino sa spiegarsi, «visto che sono stato sempre molto attento». Eppure, a dimostrazione di quanto subdolo e contagioso sia il Covid, si è infettato. Si trova confinato nella stanza della figlia per proteggere il resto della famiglia. E attualmente le sue condizioni di salute sono assolutamente sotto controllo. Accusa mal di testa, stanchezza e assenza del senso del gusto. Come detto, tantissimi i messaggi social che gli stanno giungendo. Oltre 500, a commento del post con il quale ha annunciato la propria positività al coronavirus.

Ovviamente gli operatori sanitari monitorano le sue condizioni – come accade per tutti i contagiati – e sono stati ricostruiti i suoi ultimi spostamenti per poter procedere alla ricostruzione di un’esatta catena sanitaria. Una delle prime conseguenze è che oggi, 28 dicembre, il comune di Fabriano sarà chiuso al pubblico per procedere alla sanificazione dei locali. Gli uffici saranno comunque contattabili al telefono e via mail. La Polizia municipale rimane operativa dalle ore 8 alle ore 20 con ingresso lato Giardini Margherita. I servizi demografici rimangono aperti solo per urgenze previo appuntamento telefonico al numero 0732-709283 e per gli appuntamenti già programmati.

Al momento non si hanno notizie di isolamenti fiduciari degli altri componenti della giunta di Fabriano. Come spesso accade, la comunicazione di questa amministrazione sembra essere unidirezionale e non abbiamo avuto risposta. Come al solito, non si risponde a legittime domande poste, ma si decide solo cosa e quando comunicare, caso anomalo per il Movimento 5 Stelle in generale, ma non per i pentastellati fabrianesi che ne hanno fatto motivo di vanto fin dal primo giorno del loro insediamento, mentre in campagna elettorale erano sempre molto disponibili. Evidentemente bisognerà attendere la prossima campagna elettorale.