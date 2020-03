Coronavirus: Fabriano piange la morte di Assunta Faggioni

Salgono i decessi in città: in 24 ore, ben due. Crescono anche i positivi: altri tre. Ma, finalmente, aumentano anche i guariti, sei in un giorno. «Ogni guarito è una boccata di ossigeno»

FABRIANO – Due decessi in altrettanti giorni a Fabriano per colpa del Coronavirus. È morta all’ospedale Torrette di Ancona, Assunta Faggioni, 63enne pensionata – sposata, madre di due figli e nonna – residente nella frazione di Poggio San Romualdo. Era stata ricoverata nei giorni scorsi all’ospedale regionale di Ancona a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni, dopo la positività al tampone al Covid-19. Purtroppo le sue condizioni di salute (soffriva di patologie pregresse) si sono aggravate e a nulla sono valsi tutti gli sforzi dei medici.

Questa mattina, 31 marzo, il decesso. A seguito delle disposizioni in vigore per il contenimento del virus, il feretro è stato curato nella massima sicurezza e giungerà nel cimitero della frazione di Fabriano domani, 2 aprile. Qui, sarà impartita una benedizione e, successivamente, tumulato. Pochissimi i familiari che saranno ammessi.

Assunta Faggioni

Il decesso odierno segue quello avvenuto ieri, dell’87enne, Roberto Salari, pensionato e vedovo. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, purtroppo, sono sei i decessi complessivi: tre a Sassoferrato, due a Fabriano e uno a Cerreto D’Esi.

Sul fronte nuovi contagi, a Fabriano, altri 3 nuovi tamponi e il totale complessivo che sale a 68 persone Covid-19 positive in città, compresi otto guariti e due decessi, e con 180 persone circa in isolamento fiduciario e/o forzato.

All’ospedale Engles Profili di Fabriano, rimane ricoverata una persona. A Sassoferrato, i numeri rimangono fermi a 15 positivi, inclusi i tre decessi, circa 48 persone in isolamento. A Cerreto D’Esi, i casi accertati rimangono due, compreso il decesso, e 11 persone in quarantena.

Infine, a Genga e Serra San Quirico, fortunatamente, non si sono registrati casi di Coronavirus, ma sono presenti persone in isolamento. Complessivamente, dunque, sono circa 230 le persone attualmente in quarantena nell’intero comprensorio fabrianese.

Accanto alla notizia devastante di questi due decessi, a Fabriano è anche giunta quella relativa a ben 6 nuovi guariti solo oggi, con il totale complessivo che sale quindi a otto. «Si lavora per giorni come questi, nei quali ci aggrappiamo a belle notizie come quelle di aver registrato ben 6 guariti nella sola Città di Fabriano e in pochissime ore, l’una dall’altra». Questa la bella notizia diffusa da Daniela Cimini, direttore del Servizio Sorveglianza Malattie Infettive e Vaccinazioni del Dipartimento di Prevenzione AV2 dell’Asur Marche.

Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 il servizio che dirige la dottoressa Daniele Cimini, nella sede di Fabriano, ha operato governando oltre 80 indagini epidemiologiche effettuate su altrettanti malati. Quasi 600 persone messe in quarantena dopo aver compiuto il lavoro di rintracciare i contatti stretti di ogni caso confermato dall’inizio dell’emergenza a oggi. «È un lavoro sotterraneo, ma prezioso, quello del Dipartimento di Prevenzione, fatto di indagini, telefonate, sorveglianza attiva. Un lavoro che parte nelle prime ore della mattina, che spesso termina a tarda serata e che da un mese a questa parte non conosce soste nei weekend», conferma.

Il Team dell’Asur di Fabriano

«Ogni guarito è una boccata di ossigeno. Lavoriamo per proteggere la nostra popolazione ed evitare che si infetti e il nostro lavoro è spesso in ombra, perché se funziona i nostri cittadini rimangono in salute. Siamo abituati a proteggere la nostra popolazione dalle meningiti batteriche, dal morbillo, dalla varicella e dalle tante altre malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni. In questo caso stiamo cercando di contrastare un nuovo virus, per cui non si ha un vaccino – conclude la Cimini -. Dobbiamo farlo con la forza delle indagini epidemiologiche e farlo nella maniera più tempestiva possibile. Un plauso alla mia squadra di Fabriano capitanata dalla dottoressa Selena Saracino e un abbraccio, anche se solo virtuale, ai primi guariti fabrianesi e alle loro famiglie».