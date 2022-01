Coronavirus, Fabriano: a un passo dai mille positivi nell’Ambito 10

FABRIANO – Continua a preoccupare l’andamento della pandemia da Coronavirus nei cinque Comuni dell’Ambito 10 che risente della variante Omicron, come nel resto d’Italia e, quindi, della regione Marche. Numeri che stanno toccando cifre mai raggiunte nelle precedenti ondate e che determinano molte classi in didattica a distanza completa o mista.

Proseguono, a buon ritmo, anche le vaccinazioni. Con il trasferimento nella nuova sede in via G. Di Vittorio, di fronte al distaccamento dei vigili del fuoco, le postazioni sono passate da due a quattro. I sanitari e tutto il personale del Servizio Prevenzione di Area Vasta 2, coordinato dalla dottoressa Selena Saracino, continuano a tambur battente nella campagna di vaccinazione. Molte dosi booster, ma anche prime dosi, viste le nuove disposizioni previste dal Governo per contenere la pandemia da Coronavirus e l’introduzione dell’obbligo vaccinale per tante categorie di persone.

I dati

Passando ai numeri, continuano a salire gli attualmente positivi al Covid-19, dati aggiornati a ieri, 23 gennaio. Fabriano fa registrare ben 690 positivi al Coronavirus (il 9 gennaio erano 494) con 1.351 persone in quarantena o isolamento; Sassoferrato arriva a toccare quota 111 positivi (94 il 9 gennaio scorso) e 239 sassoferratesi in quarantena; sono 73 positivi a Serra San Quirico (22 il 9 gennaio) e 108 serrani in quarantena; a Cerreto D’Esi si è arrivati a 70 casi (85 erano il 9 gennaio scorso) e 131 in quarantena; Genga ha 36 casi di positività (24 erano il 9 gennaio) con 63 gengarini in quarantena. Complessivamente si registrano 980 persone contagiate dal Covid-19 (719 al 9 gennaio), fra i quali il sindaco di Cerreto David Grilli, e 1.892 residenti nell’Ambito 10 in quarantena o isolamento (erano 959 il 9 gennaio).