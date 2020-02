Coronavirus: messe sospese a Fabriano, Matelica, San Severino e Camerino

Ala vigilia del Mercoledì delle Ceneri e l’avvio della Quaresima arriva l'annuncio del vescovo Francesco Massara. Probabile che la misura possa essere estesa in tutte le Marche

FABRIANO – Sospese tutte le Messe nella diocesi di Camerino-San Severino Marche e in quella di Fabriano-Matelica. Ad annunciarlo il vescovo mons. Francesco Massara. Probabile che la misura possa essere estesa in tutte le Marche.

Il coronavirus colpisce anche il culto alla vigilia del Mercoledì delle Ceneri e l’avvio della Quaresima. «In merito alla diffusione, anche in Italia, del contagio da virus Covid 19, ed in riferimento a quanto è appena giunto da parte della Presidenza della Regione Marche ed in attesa di ricevere comunicato ufficiale della Conferenza Episcopale Marchigiana, si sospendano tutte le messe, le benedizioni delle famiglie e le attività pastorali dove è prevista affluenza di più persone. La Madonna, salute degli infermi, sostenga la nostra preghiera», il messaggio di mons. Massara che oltre a essere vescovo a Camerino-San Severino Marche, è anche Amministratore Apostolico della diocesi di Fabriano-Matelica.

Stop a tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura; i servizi educativi dell’infanzia, scuole di ogni ordine e grado, frequenza delle attività scolastiche e universitarie (lezioni, esami di profitto e sedute di lauree) e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale; i viaggi di istruzione sia sul territorio nazionale sia estero; le aperture al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche. Questo prevede l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, alla quale ora si associa anche la decisione della chiesa a Fabriano, Matelica, Camerino e San Severino Marche. Ma è molto probabile che la Conferenza Episcopale Marchigiana possa estenderla entro domani, 26 febbraio, a tutte le diocesi della Regione.