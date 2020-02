Coronavirus, la Messa delle Ceneri in diretta streaming su Facebook

FABRIANO – Sospese le Messe in tutte le Marche a causa dell’emergenza Coronavirus, a Fabriano ci si attrezza. Merito di don Umberto Rotili, parroco della più popolosa parrocchia della città, Beata Maria Vergine della Misericordia. «Dal momento che non si possono effettuare celebrazioni pubbliche, oggi 26 febbraio alle 19, tutti quelli che vorranno potranno collegarsi sulla mia pagina Facebook per assistere in diretta alla celebrazione delle ceneri in streaming. Sarà possibile seguire tutta la celebrazione e partecipare spiritualmente alla comunione eucaristica», ha annunciato don Umberto attraverso un post ieri sera, 25 febbraio, che ha subito ottenuto tantissimi like e commenti di apprezzamento da parte dei suoi parrocchiani e non solo. E non sarà l’unica celebrazione Eucaristica via social, visto che il parroco della Misericordia ha annunciato che la diretta streaming sarà ripetuta domenica primo marzo alle 11.

«Ho preso questa decisione – racconta – perché con Comunione spirituale si intende una preghiera mediante la quale il fedele esprime il desiderio di unirsi a Cristo e di ricevere Gesù-Eucaristia, pur senza prendere materialmente la Comunione sacramentale, cioè l’Eucaristia in vero Corpo e vero Sangue di Cristo, nell’ostia consacrata». Quindi, una possibilità che viene contemplata per unire spiritualmente i fedeli in un momento importante per la chiesa come quello della Quaresima che inizia, ufficialmente, oggi con la celebrazione delle Ceneri.

Anche domenica prossima, primo marzo e I domenica di Quaresima, la diretta streaming sarà ripetuta. «Sarà celebrata una sola Messa in streaming alle 11», conferma Don Umberto che intende, in questo modo, obbedire alle direttive della Conferenza Episcopale Marchigiana e all’ordinanza della Regione, ma fare in modo che la fede possa essere salvaguardata in un contesto difficile come quello che si sta vivendo in questi giorni per via dell’emergenza Coronavirus.

Un’emergenza che a Fabriano ha portato ad annunciare precauzioni anche in altri ambiti, come per l’Asp Vittorio Emanuele II dove sono state decise delle misure precauzionali per evitare rischi di contagio a persone anziane con problemi di salute, a soggetti particolarmente fragili che vanno dalla chiusura del centro diurno alla sospensione di programma settimanali che coinvolgono anche giovani, passando per l’utilizzo della palestra e alla chiusura alle visite degli esterni alle strutture delle residenze protette di Santa Caterina e la Casa di Riposo di via Saffi. Temporaneamente interrotte, infine, le uscite da parte degli ospiti autosufficienti o semi autosufficienti che normalmente si recano nei bar, tabaccherie, locali pubblici e altre uscite quali quelle di ospiti che la domenica vengono portati a pranzo fuori della struttura.