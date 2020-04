Coronavirus, sono meno di 100 le persone in quarantena

FABRIANO – Si chiude un’altra settimana di lockdown e la situazione nell’Ambito 10 sembra essersi stabilizzata per quel che riguarda la pandemia da Covid-19. A Sassoferrato sono ben 11 giorni che non si registrano nuovi casi di positività. A Fabriano, si è arrivati a tagliare i tre giorni consecutivi. A Cerreto D’Esi, Genga e Serra San Quirico, i numeri sono assolutamente confortanti. Numeri in calo anche per quanto riguarda le persone in quarantena, sotto le 100 unità. «Non dobbiamo abbassare la guardia», dichiarano, in coro, i rispettivi Sindaci. Anche perché da domani, saranno tante le attività produttive che, seppur gradualmente, riprenderanno a produrre. Quindi, non si canta vittoria, ma si incrociano le dita.

Più luci che ombre per i numeri legati all’epidemia da coronavirus nel comprensorio fabrianese. A Fabriano, «si sono raggiunti i tre giorni consecutivi senza alcun nuovo tampone positivo», ha postato su Facebook il Primo cittadino. I numeri, dall’inizio della pandemia, sono 90 i casi positivi al Covid-19, inclusi 31 persone ufficialmente guarite e, purtroppo, sei decessi. Si resta, dunque, in ansia per le sorti di 53 fabrianesi. Nessun paziente si trova attualmente all’interno della cosiddetta “covideria” dell’ospedale Engles Profili.

A Sassoferrato, situazione ancora migliore, con ben 11 giorni senza nuovi tamponi positivi. Si resta, dunque, fermi a 19 casi di Coronavirus, compresi tre decessi e nove guariti. Dunque, 7 sassoferratesi per i quali tutta la città fa il tifo. A Cerreto D’Esi, si spera di non ricevere più notizie, visto che i soli 4 casi dall’inizio della pandemia, si sono risolti con tre guarigioni e un decesso. A Genga, si spera di ricevere presto la notizia della guarigione dell’unico caso, un giovane che sta vivendo questa situazione di malattia in casa e non in ospedale. A Serra San Quirico vi sono tre positivi, ma si riferiscono a tre anziani ospitati da vari anni alla casa di riposo di Mergo, per i quali risulta ancora la residenza in paese. Il territorio comunale resta quindi Covid-free, «ma siamo vicini ai nostri tre compaesani ospitati a Mergo», specifica il sindaco, Tommaso Borri. Complessivamente in quarantena nei cinque comuni del fabrianese sono circa 90 i residenti in isolamento fiduciario e/o forzato.