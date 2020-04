Coronavirus: il bel gesto, mascherine gratuite. Un nuovo positivo a Fabriano, un guarito a Sassoferrato

FABRIANO – Ancora un tampone positivo a Fabriano. Numeri fermi, invece, negli altri quattro comuni dell’ambito 10: Sassoferrato, Genga, Cerreto D’Esi e Serra San Quirico. Controlli intensificati per evitare spostamenti inutili. La solidarietà prescinde il guadagno, gesto di una residente del centro storico di Fabriano che ha messo a disposizione di chiunque mascherine realizzate in casa.

Le mascherine della solidarietà

A Fabriano si sale, dunque, a 82 casi positivi al Covid-19, inclusi 11 guariti ufficialmente e, purtroppo, sei decessi. Il nuovo contagiato dal Coronavirus dovrebbe essere riconducibile a un familiare già infettato nelle scorse settimane. Nessun paziente si trova attualmente all’interno della cosiddetta “covideria” dell’ospedale Engles Profili in attesa di essere trasferito in un presidio ospedaliero per Covid-19 positivi individuati dalla Regione Marche. Segno della pressione che si allenta sia in città che nei vari altri ospedali regionali

A Sassoferrato si è raggiunta la cifra dei 18 casi positivi, compresi tre decessi e cinque guariti. Rientrato in Italia, infatti, il manager della Ritrama, Gruppo Fedrigoni, che si era scoperto positivo al Covid-19 negli Usa. «Ben tornato a nome di tutta la cittadinanza», le parole del sindaco, Maurizio Greci.

Tornando ai numeri, a Cerreto D’Esi, si registrano tre casi accertati, incluso un decesso. A Genga, si rimane fermi a un caso. A Serra San Quirico vi è un positivo, ma solo nominalmente. Infatti, si tratta di un ospite della casa di riposo di Mergo con la residenza ancora nel paese. Complessivamente in quarantena nei cinque comuni del fabrianese sono circa 150 i residenti in isolamento fiduciario e/o forzato.

Le forze dell’ordine presenti a Fabriano e nel comprensorio trascorreranno un ponte di Pasqua al lavoro. Sono, infatti, intensificati i controlli per evitare che i residenti, complici le bellissime giornate di sole, decidano di interrompere la quarantena. In particolar modo, si cerca di stare attenti a eventuali aperture di seconde case, le case estive nelle varie frazioni. Da evidenziare, infine, il bel gesto di una residente del centro storico di Fabriano che, dopo aver realizzato mascherine in casa, ha deciso di metterle a disposizione di chiunque passi sotto la sua abitazione.