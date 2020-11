Coronavirus: in discesa i numeri di Fabriano, salgono solo a Sassoferrato

I numeri complessivi per i Comuni dell’Ambito 10 per isolamenti fiduciari e quarantene scendono sotto la soglia delle 700 persone, inclusi gli attualmente positivi

FABRIANO – Si conferma il trend in discesa a Fabriano per nuovi tamponi positivi al coronavirus. Si torna sotto quota 300 attualmente positivi. Salgono invece a Sassoferrato i contagi. Stabili i numeri per gli altri tre comuni dell’Ambito 10.

A Fabriano i numeri dall’inizio della pandemia sono 605 casi: 296 attualmente positivi, 283 guariti e, purtroppo, 26 decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario, inclusi i positivi, ci sono 503 fabrianesi, un dato che è in netta discesa negli ultimi giorni di oltre 150 unità. Sono 3 le persone attualmente nell’area grigia, che somiglia sempre più a una “covideria”, dell’ospedale Engles Profili in attesa di essere trasferite in strutture ospedaliere Covid. A questi si aggiunge una persona positiva attualmente presente nei posti letto approntati al Pronto soccorso del presidio ospedaliero cittadino.

Passando agli altri Comuni dell’Ambito 10, numeri fermi in buona sostanza, o quasi. Solo a Sassoferrato, infatti, si registrano nuovi tamponi positivi, ma anche una guarigione. I casi dall’inizio della pandemia sono 84 i casi di Covid-19: 23 attualmente positivi, 58 guariti e 3 decessi. A questi si aggiungono 52 persone in quarantena e/o isolamento fiduciario.

A Cerreto D’Esi dall’inizio della pandemia sono 43 i casi di Covid-19 registrati: 28 attualmente positivi, 14 guariti e un decesso. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono 54.

Stabili i numeri anche a Genga. Dall’inizio della pandemia sono 25 casi complessivi, di cui 13 gli attualmente positivi, 10 guariti e, purtroppo, due decessi. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono circa 41.

A Serra San Quirico i contagi sembrano essersi stabilizzati. I numeri dall’inizio della pandemia da Coronavirus hanno fatto registrare 40 casi complessivi: 24 gli attualmente positivi, 15 guariti e un decesso. Sono 43 i serrani in isolamento fiduciario e/o quarantena.

