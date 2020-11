Coronavirus: in discesa i numeri dei positivi a Fabriano, salgono a Genga

I numeri complessivi per i Comuni dell’Ambito 10 per isolamenti fiduciari e/o quarantene scendono sotto la soglia delle 750 persone, inclusi gli attualmente positivi

FABRIANO – Scendono i positivi al Coronavirus e le quarantene a Fabriano. La seconda ondata della pandemia potrebbe aver raggiunto il suo picco e il peggio potrebbe essere alle spalle. Sono due giorni che in città i dati relativi al Covid-19 sembrano non essere più cupi come nelle scorse settimane.

A Fabriano, i numeri dall’inizio della pandemia sono 605 casi: 314 attualmente positivi, 265 guariti e, purtroppo, 26 decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario, inclusi i positivi, ci sono 538 fabrianesi, un dato che è in netta discesa negli ultimi giorni di oltre 100 unità. Fra i guariti, anche sei ospiti del cluster di Santa Caterina. Sono 8 le persone attualmente nell’area grigia, che somiglia sempre più a una “covideria”, dell’ospedale Engles Profili in attesa di essere trasferite, si spera, in strutture ospedaliere Covid.

Il trend va sicuramente consolidato, ma i numeri dopo tante settimane sembrano finalmente andare in discesa e questo lascia ben sperare. Certo, come si ribadisce dall’autorità sanitaria non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Stesso concetto ribadito dal comune di Fabriano che è alle prese con la questione relativa alle classi in quarantena e con l’operatore della mensa delle scuole Allegretto e Malfaiera di Fabriano positivo al Coronavirus, servizio interrotto per precauzione fino a venerdì 27 novembre compreso.

Passando agli altri Comuni dell’Ambito 10, numeri fermi in buona sostanza. A Sassoferrato, i numeri dall’inizio della pandemia sono 81 i casi di Covid-19: 21 attualmente positivi, 57 guariti e 3 decessi. A questi si aggiungono 61 persone in quarantena e/o isolamento fiduciario. A Cerreto D’Esi dall’inizio della pandemia sono 43 i casi di Covid-19 registrati: 28 attualmente positivi, 14 guariti e un decesso. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono 54.

In controtendenza Genga, con altri tre tamponi positivi al Covid-19. Dall’inizio della pandemia sono 25 casi complessivi, di cui 13 gli attualmente positivi, 10 guariti e, purtroppo, due decessi. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono circa 41, compresi gli studenti e relative famiglie di due classi in quarantena.

A Serra San Quirico, i contagi sembrano essersi stabilizzati. I numeri dall’inizio della pandemia da Coronavirus hanno fatto registrare 40 casi complessivi: 24 gli attualmente positivi, 15 guariti e un decesso.

Sono 43 i serrani in isolamento fiduciario e/o quarantena. I numeri complessivi per i Comuni dell’Ambito 10 per isolamenti fiduciari e/o quarantene scendono sotto la soglia delle 750 persone, inclusi gli attualmente positivi.