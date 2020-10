Coronavirus, impennata di positivi e quarantene a Fabriano

Un'altra scuola interessata dalla pandemia: questa volta è il Liceo Scientifico Volterra, una ventina di studenti a casa per il contagio di un loro compagno. In crescita i numeri in quasi tutti gli altri Comuni dell’Ambito 10

FABRIANO – Impennata di nuovi positivi al coronavirus a Fabriano, oltre 200 le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena. Ancora una scuola interessata dalla pandemia, questa volta è il Liceo Scientifico Volterra: una ventina di studenti a casa per il contagio di un loro compagno. In crescita anche i numeri di quasi tutti gli altri Comuni dell’Ambito 10.

La città di Fabriano continua a essere interessata dalla seconda ondata della pandemia da Coronavirus e, ormai, sono pochissimi gli istituti scolastici che non hanno avuto a che fare con il Covid-19, anche se tutti gli episodi di positività non sono avvenuti all’interno della scuola, ma all’esterno. L’ultimo caso è quello della V C del Liceo Scientifico Volterra. Uno studente è risultato positivo al tampone e di conseguenza la sua classe è stata posta in quarantena per sicurezza. Si tratta del settimo episodio in poche settimane. Due hanno riguardato altrettanti istituti comprensivi. Mentre cinque hanno toccato gli istituti superiori di Fabriano: Agrario, Artistico, Industriale e, ora, Scientifico.

Sul fronte nuovi contagi, si aggiornano i numeri. Per quel che riguarda Fabriano, si sono registrati altri 23 tamponi positivi. I numeri dall’inizio della pandemia sono 187 casi: 67 attualmente positivi, 113 guariti e, purtroppo, sette decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario, inclusi i positivi, ci sono 241 fabrianesi, in netta salita.

A Sassoferrato, due nuovi positivi, dall’inizio della pandemia sono 64 i casi di Covid-19: 10 attualmente positivi, 51 guariti e 3 decessi. A questi si aggiungono 25 persone in quarantena e/o isolamento fiduciario. A Genga, altro tampone positivo dall’inizio della pandemia, i casi complessivi sono 6: due gli attualmente positivi e quattro guariti. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono circa 10.

A Cerreto D’Esi dall’inizio della pandemia sono 10 i casi di Covid-19 registrati: 1 attualmente positivo, 8 guariti e un decesso. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono 4.

In forte crescita anche i numeri, infine, a Serra San Quirico. A oggi sono 11 gli attualmente positivi e circa 40 i serrani in quarantena.

I numeri complessivi per i Comuni dell’Ambito 10 per isolamenti fiduciari e/o quarantene superano le 300 persone.