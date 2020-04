Coronavirus: molti guariti a Fabriano, Sassoferrato e Cerreto D’Esi

Fine settimana di Pasqua con segnali molto incoraggianti per i comuni dell’Ambito 10 colpiti dalla pandemia. Scendono anche le persone in isolamento fiduciario e/o forzato

FABRIANO – Fine settimana di Pasqua con segnali molto incoraggianti per i comuni dell’Ambito 10 colpiti dalla pandemia da Coronavirus. Nuovi positivi, ma anche tante persone guarite che coinvolgono i comuni di Fabriano, Sassoferrato e Cerreto D’Esi. Un segno di speranza visto che oltre a essere persone non ospedalizzate, si tratta di malati che sono stati ricoverati per molti giorni nei reparti di Terapia intensiva dei vari ospedali Covid-19 positivi e, sono riusciti, a farcela. Scendono anche le persone in isolamento fiduciario e/o forzato.

Ben 14 le persone residenti nel fabrianese che hanno lottato e vinto la loro battaglia contro il Covid-19: dieci sono residenti a Fabriano, tre a Sassoferrato e una a Cerreto D’Esi. Per quest’ultimo, si tratta del primo guarito ufficiale ed è festa. La guardia non deve essere certo abbassata, evidenziano sempre i primi cittadini dei comuni dell’Ambito 10.

A Fabriano nonostante altri tre tamponi positivi, ma che sono riconducibili ad ambiente familiare, si può guardare il bicchiere mezzo pieno. I numeri, dall’inizio della pandemia, portano i conteggi a 85 casi positivi al Covid-19, inclusi 21 guariti ufficialmente e, purtroppo, sei decessi. Nessun paziente si trova attualmente all’interno della cosiddetta “covideria” dell’ospedale Engles Profili.

A Sassoferrato, per l’ottavo giorno consecutivo, non si registrano nuovi tamponi positivi. Si resta, dunque, fermi a 18 casi positivi, compresi tre decessi e otto guariti. A conti fatti, dunque, si resta in ansia per altre sole 7 persone che ancora devono vincere la propria battaglia con il Coronavirus. Si può tirare un profondo sospiro di sollievo anche a Cerreto D’Esi dove si registrano tre casi accertati, incluso un decesso e, da oggi, anche un guarito. Dunque, di fatto un solo paziente Covid-19 per cui tutta la cittadina fa il tifo. A Genga, si rimane fermi a un caso. A Serra San Quirico vi è un positivo, ma solo nominalmente. Infatti, si tratta di un ospite della casa di riposo di Mergo con la residenza ancora nel paese. Complessivamente in quarantena nei cinque comuni del fabrianese sono circa 130 i residenti in isolamento fiduciario e/o forzato.