Coronavirus: 8 guariti a Fabriano, ma anche 1 nuovo positivo. Festa a Genga

Dopo 8 giorni consecutivi, un nuovo caso nella città della carta, ma sono molte di più le persone uscite dalla malattia, come pure per l'unico soggetto gengarino

FABRIANO – Dopo otto giorni consecutivi, purtroppo, un nuovo tampone positivo al Coronavirus a Fabriano. Fortunatamente, sono molte di più le persone guarite ufficialmente, ben 8. Si fa festa a Genga, dove l’unico caso positivo al Covid-19 è guarito, quindi, il centro gengarino si unisce a Cerreto D’Esi: in entrambi i paesi montani si incrociano le dita, perché a oggi, 2 maggio, sono Covid-free. Come Serra San Quirico che, addirittura, è l’unica cittadina dell’Ambito 10 a non aver mai fatto registrare un caso effettivo.

È inutile nasconderlo. La notizia del nuovo tampone positivo a Fabriano non rende felici, visto che si era in striscia positiva da ben otto giorni. Ma c’è, comunque, di che rallegrarsi visto il forte aumento dei guariti, ben otto certificati. I numeri, dall’inizio della pandemia, sono 91 i casi positivi al Covid-19, inclusi 42 persone ufficialmente guarite (11 complessive in questa settimana) e, purtroppo, sei decessi. Si resta, dunque, in ansia per le sorti di 43 fabrianesi. Nessun paziente si trova attualmente all’interno della cosiddetta “covideria” dell’ospedale Engles Profili.

A Sassoferrato sono ben 17 i giorni consecutivi senza nuovi tamponi positivi. Si resta, dunque, fermi a 19 casi di Coronavirus, compresi tre decessi e nove guariti. Dunque, 7 sassoferratesi per i quali tutta la città fa il tifo. A Cerreto D’Esi, si spera di non ricevere più notizie, visto che i soli 4 casi dall’inizio della pandemia, si sono risolti con tre guarigioni e un decesso. Stesso auspicio a Genga con la notizia della guarigione dell’unico caso fino a oggi registrato. Il giovane che ha vissuto la fase della malattia in casa, come da procedura per certificarne la guarigione, è stato sottoposto a tampone nel giorno zero e dopo 24 ore, risultandone in entrambi i casi negativo, dunque, ufficialmente guarito.

Tornando ai numeri, a Serra San Quirico vi sono tre positivi, ma si riferiscono a tre anziani ospitati da vari anni alla casa di riposo di Mergo, per i quali risulta ancora la residenza in paese. Quindi, in realtà è l’unico centro dell’Ambito 10 a essere completamente Covid-free dall’inizio dell’epidemia. Complessivamente in quarantena nei cinque comuni del fabrianese sono circa 70 i residenti in isolamento fiduciario e/o forzato.