Coronavirus: falso positivo all’Asp di Fabriano, la nonnina è negativa

Un'anziana era risultata positiva al Covid-19 e per questo era stata ricoverata in ospedale. Fortunatamente era un errore. Potrà tornare a Santa Caterina, ma dovrà essere posta in quarantena per 15 giorni

FABRIANO – Falso positivo alla Azienda pubblica di Servizio alla Persona di Fabriano. La donna, un’anziana, era risultata positiva al tampone per Covid-19 e per questo era stata ricoverata in ospedale. Nella giornata di ieri, però, è stata sottoposta a un secondo tampone e questa volta è risultato negativo. I medici hanno disposto, nei prossimi giorni, il rientro all’Asp della città della carta. Dove, però, sarà costretta a ulteriori giorni di isolamento, quindici, per maggiore sicurezza di tutti, nella zona allestita per eventuali casi del genere all’interno della struttura fabrianese.

È già accaduto altre volte, dall’inizio dell’emergenza si sono verificati anche falsi positivi al coronavirus.

All’interno dell’Asp cittadina erano stati effettuati circa 250 tamponi a tutti gli ospiti delle due case di riposo e agli operatori. Solo un’anziana era stata trovata positiva, completamente asintomatica. Tutti gli altri, negativi.

«La signora – aveva informato il presidente Giampaolo Ballelli – è asintomatica: non ha febbre, non ha tosse o mal di gola. Ad aprile ha effettuato alcune medicazioni in ospedale e per questo è stata messa, al suo rientro, nel reparto di isolamento allestito nella Residenza Protetta. In via precauzionale è stata trasferita in ospedale in reparto Covid-19. Ad oggi nessun altro ospite della struttura e nessun dipendente è risultato positivo al tampone. La signora trasferita è in ottima salute, facciamo tutti il tifo per lei e ci auguriamo di riaverla presto a Santa Caterina», aveva concluso informando, inoltre, di aver fatto scattare tutte le misure comprese nel piano di sicurezza che ha perfettamente funzionato con ferree misure di contenimento messe in atto non appena si è entrati in fase emergenziale dovuta alla pandemia da Coronavirus.

«Ottime notizie, al secondo tampone, la nostra ospite è risultata negativa», l’annuncio dello stesso Ballelli oggi, 14 maggio. Infatti, la nonnina non ha il Covid-19 e per questo presto sarà dimessa e potrà rientrare a Santa Caterina, ma all’interno della sala deputata alla quarantena, per ulteriori 15 giorni. «Pazienza, ma meglio così», il commento finale del direttore dell’Asp di Fabriano.

In città, dunque, per il dodicesimo giorno consecutivo non ci sono ulteriori positivi. I numeri, dall’inizio della pandemia, sono 91 i casi positivi al Covid-19, inclusi 56 persone ufficialmente guarite e, purtroppo, sette decessi. I guariti sono esattamente il doppio degli attualmente positivi. Si resta, dunque, in ansia per le sorti di 28 fabrianesi. A Sassoferrato si sono raggiunti i 29 giorni senza nuovi tamponi positivi. Si resta, dunque, fermi a 19 casi di Coronavirus, compresi tre decessi e 12 guariti. Dunque, solo 4 sassoferratesi che stanno ancora lottando contro il Covid-19. Battaglia che sembra essere terminata a Cerreto D’Esi, visto che i soli 4 casi dall’inizio della pandemia, si sono risolti con tre guarigioni e un decesso, e non si registrano nuovi positivi da 21 giorni. Lo stesso vale per Genga con la guarigione dell’unico caso fino a oggi registrato. Nel computo, devono essere inserite, per quel che riguarda Serra San Quirico, i tre pazienti positivi, pur sapendo che si riferiscono a tre anziani ospitati da vari anni alla casa di riposo di Mergo, per i quali risulta ancora la residenza in paese. Si tratta di un inserimento nominale, ma non sostanziale. Infine, in discesa anche i numeri dei residenti nei cinque comuni del fabrianese in quarantena che dovrebbero essere circa 50.