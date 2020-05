Coronavirus: a Fabriano 11 guariti, 3 a Sassoferrato

I guariti fabrianesi sono esattamente il doppio degli attualmente positivi. Si resta, dunque, in ansia per le sorti di 28 persone. Solo 4 ancora in lotta nella città sentinate

FABRIANO – Undici guariti a Fabriano. Ai quali si aggiungono i 3 residenti a Sassoferrato che sono riusciti a sconfiggere il Covid-19. Complessivamente, dunque, sono 14 le persone guarite ufficialmente. Un bel balzo in avanti che non deve far abbassare la guardia, viste le alte temperature e la voglia di stare insieme che inizia a manifestarsi fra i giovani e non solo. «Ma i controlli proseguiranno per evitare che i forti sacrifici fatte in queste lunghe settimane possano andare perduti», ribadiscono in coro i Sindaci dei Comuni dell’Ambito 10. Nessun nuovo tampone positivo.

A Fabriano, con controlli rafforzati anche con l’ausilio dei volontari della Protezione civile, oltre naturalmente ai rappresentanti delle forze dell’ordine, si può tirare un lungo sospiro di sollievo per le notizie relative alle guarigioni e per il settimo giorno senza nuovi positivi. Sono ben 11 quelle ufficializzate per la giornata di oggi, 9 maggio. I numeri, dall’inizio della pandemia, sono 91 i casi positivi al Covid-19, inclusi 56 persone ufficialmente guarite e, purtroppo, sette decessi. I guariti sono esattamente il doppio degli attualmente positivi. Si resta, dunque, in ansia per le sorti di 28 fabrianesi.

Le buone notizie coinvolgono anche Sassoferrato. Infatti, la città sentinate ha raggiunto i 24 giorni senza nuovi tamponi positivi. A ciò si aggiunge la notizia di tre sassoferratesi guariti e che dopo lunghe settimane di battaglia, anche in ospedale, hanno vinto e sconfitto il Coronavirus. «Sono finalmente rientrati nelle proprie abitazioni. A tutti loro e alle rispettive famiglie è rivolto il bentornato a casa del sottoscritto e di tutta l’Amministrazione comunale», commenta il primo cittadino, Maurizio Greci. Si resta, dunque, fermi a 19 casi di Coronavirus, compresi tre decessi e 12 guariti. Dunque, solo 4 sassoferratesi che stanno ancora lottando contro il Covid-19. Battaglia che sembra essere terminata a Cerreto D’Esi, visto che i soli 4 casi dall’inizio della pandemia, si sono risolti con tre guarigioni e un decesso. Lo stesso vale per Genga con la guarigione dell’unico caso fino a oggi registrato. Nel computo, devono essere inserite, per quel che riguarda Serra San Quirico, i tre pazienti positivi, pur sapendo che si riferiscono a tre anziani ospitati da vari anni alla casa di riposo di Mergo, per i quali risulta ancora la residenza in paese. Si tratta di un inserimento nominale, ma non sostanziale. Infine, in discesa anche i numeri dei residenti nei cinque comuni del fabrianese in quarantena che dovrebbero essere circa 50.