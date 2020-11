FABRIANO – Torna a salire il numero dei decessi legati alla pandemia da Coronavirus a Fabriano. Due ospiti della residenza protetta di Santa Caterina sono, purtroppo, deceduti. Sono decessi con Covid, di persone che soffrivano da tempo di serie patologie pregresse, quindi la loro positività non ha fatto altro che aggravarlo ulteriormente.

Il cluster da Coronavirus alla residenza protetta di Santa Caterina a Fabriano, una delle due strutture ricomprese nell’azienda pubblica di Servizio alla Persona Vittorio Emanuele II, continua a essere molto attivo. Gli ospiti contagiati da Covid-19 sono 52 su 55, oltre a 30 positività riscontrate nel personale di servizio e sanitario. Una situazione che la Regione e l’Asur hanno deciso di affrontare dando vita a una sorta di “quasi corsia di ospedale” all’interno della struttura stessa.

Questo è stato possibile anche grazie all’implementazione del personale sanitario e non solo, a seguito del grido di allarme lanciato dal presidente dell’Aspe, Giampaolo Ballelli, e del sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli. «Siamo sempre in codice rosso, ma stiamo facendo tutto il possibile. Entro domani, saranno reintegrate 8 operatori socio-sanitari, portando il totale degli Oss a 12. In più siamo arrivati a 3 infermieri in servizio, oltre ai due medici dell’Usca», dichiara Ballelli.

Nella giornata di oggi 2 novembre, però, si è avuta una triste notizia. Due decessi che riguardano la casa di riposo Santa Caterina. «Il loro quadro clinico – conferma il presidente dell’Asp – era compromesso da alcune settimane. E da pochi minuti ci hanno, purtroppo, comunicato del loro avvenuto decesso. Siamo profondamente dispiaciuti».

Si tratta del terzo decesso con Covid della seconda ondata della pandemia da Coronavirus. Nella scorsa primavera, sempre a Fabriano, si erano già verificati sette decessi. Il totale complessivo, dunque, sale a dieci.