Coronavirus: si rafforza trend di discesa, crescono i guariti in tutto l’Ambito 10

Una buonissima notizia dopo lunghe settimane, in questa seconda ondata, in cui si sono raggiunti picchi importanti. «Prudenza», raccomandano tutte le Amministrazioni comunali

FABRIANO – Si rafforza il trend di discesa di attualmente positivi al Coronavirus nei cinque comuni dell’Ambito 10: Fabriano, Cerreto D’Esi, Genga, Sassoferrato e Serra San Quirico. Una buonissima notizia dopo lunghe settimane, in questa seconda ondata, in cui si sono raggiunti picchi importanti. Ma la prudenza, come raccomandano tutte le Amministrazioni comunali, «deve continuare e rafforzarsi ora che la Regione è tornata in zona gialla e con l’arrivo del lungo periodo di festività natalizie».

Diminuiscono in modo sensibile gli attualmente positivi a Fabriano. I numeri dall’inizio della pandemia sono 717 casi accertati: 217 attualmente positivi, 471 guariti e, purtroppo, 29 decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario ci sono 317 fabrianesi, ancora in discesa. Completamente “pulito” l’ospedale Engles Profili, con nessuna persona ricoverata nell’area grigia né nei posti letto approntati al Pronto soccorso del presidio ospedaliero cittadino.

A Sassoferrato, luci e ombre, fra nuovi positivi al Coronavirus e guarigioni. I casi dall’inizio della pandemia di Covid-19 sono 95: 23 attualmente positivi, 68 guariti e 4 decessi. A questi si aggiungono 64 persone in quarantena e/o isolamento fiduciario. Molte guarigioni a Cerreto D’Esi, dall’inizio della pandemia sono 60 i casi di Coronavirus registrati: 28 attualmente positivi, 31 guariti e un decesso. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono 68. A Genga, dall’inizio della pandemia sono 33 casi complessivi, di cui 15 gli attualmente positivi, 15 guariti e, purtroppo, 3 decessi. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono 23. A Serra San Quirico, i numeri dall’inizio della pandemia da Coronavirus hanno fatto registrare 46 casi complessivi: 16 gli attualmente positivi, 29 guariti e un decesso. Sono 28 i serrani in isolamento fiduciario e/o quarantena.

I numeri complessivi per i cinque Comuni dell’Ambito 10 sono: 951 casi accertati, di cui 299 attualmente positivi, 614 guariti, 38 vittime e 500 persone attualmente in isolamento fiduciario e/o quarantena, in ulteriore calo rispetto a quanto registrato solo poche settimane fa.