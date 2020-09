Coronavirus: dieci guariti a Sassoferrato, in calo le quarantene

FABRIANO – La settimana sul fronte della pandemia da Coronavirus si apre con una buona notizia a Sassoferrato. Infatti, si registrano ben dieci guarigioni. Soddisfatto il sindaco, Maurizio Greci, che invita comunque la cittadinanza a non abbassare la guardia.

«Si rende noto alla cittadinanza che, dagli ultimi accertamenti effettuati, risultano complessivamente 12 i casi di positività al Covid-19 sul territorio comunale, tutti riguardanti soggetti di rientro dall’estero. Si informa, infatti, che alcuni dei concittadini risultati positivi nei giorni scorsi sono definitivamente guariti, facendo salire a 10 il numero dei soggetti che hanno superato il periodo di malattia. Si rende, inoltre noto che, ad oggi, finanche il numero dei cittadini in quarantena è sceso a 26 unità. Si rassicura, in ogni caso, la cittadinanza che i soggetti ancora positivi sono tutti asintomatici e in buone condizioni di salute, non necessitano di cure ospedaliere e stanno trascorrendo il prescritto periodo di quarantena presso le proprie abitazioni. La situazione complessiva è, pertanto, sotto controllo e piano piano si sta tornando alla normalità», le parole del Primo cittadino della città sentinate. A Sassoferrato dall’inizio della pandemia sono 42 i casi di Covid-19: 10 attualmente positivi, 38 guariti e 3 decessi. A questi si aggiungono 26 persone in quarantena e/o isolamento fiduciario.

A Fabriano non si hanno notizie di ulteriori casi di positività al Coronavirus. I numeri, dall’inizio della pandemia, sono 111 i casi registrati: 13 attualmente positivi, 91 guariti e, purtroppo, sette decessi. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono stabili e si attestano su circa un’ottantina.

A Cerreto D’Esi, all’inizio della pandemia sono 7 i casi di Covid-19: 2 attualmente positivi, 4 guariti e un decesso. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono circa una ventina. Genga e Serra San Quirico, nessun caso positivo al Coronavirus, anche se, complessivamente, sono circa una trentina le persone rientrate dall’estero che si trovano in isolamento fiduciario. I numeri complessivi per i Comuni dell’Ambito 10 per isolamenti fiduciari e/o quarantene, in discesa, si attestato intorno alle 150 persone.