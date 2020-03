Coronavirus: i dati del 28 marzo, 6 tamponi positivi a Fabriano, due a Sassoferrato

FABRIANO – A Fabriano, altri 6 contagiati dal Coronavirus. Anche a Sassoferrato, si registrano due nuovi tamponi positivi. A Cerreto D’Esi, invece, il numero rimane invariato da giorni. Fortunatamente resistono anche Genga e Serra San Quirico. In quarantena tante persone. Tre persone, precedentemente positive, sono prossime a essere dichiarate guarite, manca un tampone negativo ancora.

Dopo la notizia della prima guarigione ufficiale da Covid-19 a Fabriano, un uomo non ospedalizzato, si attende l’ufficialità per altri tre fabrianesi. Si sono sottoposti al primo tampone, risultandone negativi, si attende ora il risultato del secondo, per poter dare l’ufficialità. A compensare queste prime notizie positive, purtroppo, la certezza di altri sei Covid-19 positivi. In totale a Fabriano si è raggiunto il numero di 58 positivi, compreso il guarito. Sono circa 180 le persone poste in quarantena fiduciaria. «A tutti loro e alle loro famiglie va la vicinanza dell’Amministrazione e della Protezione civile che li contatterà per offrire il proprio supporto», ha concluso Santarelli.

A Sassoferrato si è giunti a 14 contagiati dal Covid-19 complessivi, compresi due decessi. Le persone in quarantena sono circa 45. «Tutti i casi sono stati presi in carico dal Servizio Sanitario Nazionale che sta provvedendo a porre in essere le necessarie procedure per il corretto trattamento degli stessi». Si tratta di un uomo di mezz’età e una donna pensionata 70enne. Quest’ultima è ricoverata in ospedale, mentre l’uomo è al momento in isolamento nella propria abitazione.

Si è fermi a due positivi a Cerreto D’Esi, compreso un decesso, e 11 persone in quarantena. Zero a Genga e Serra San Quirico. Complessivamente, in isolamento nel fabrianese, sono circa 220 persone.

Affidamento della città alla Madonna del Buon Gesù

Stamattina, infine, a Fabriano, un gesto dall’alto valore di Fede. Il parroco della Cattedrale di San Venanzio, don Alfredo Zuccatosta – in rappresentanza di tutta la Diocesi a partire dall’Amministratore Apostolico, mons. Francesco Massara, raccolto in preghiera – e il sindaco, Gabriele Santarelli, si sono ritrovati nel Santuario della Madonna del Buon Gesù per un momento di preghiera, con il quale sono state affidate tutte le persone della Diocesi e del mondo intero. Quindi, il Primo cittadino ha deposto sull’altare ai piedi del quadro della Vergine, le chiavi della città.