Coronavirus, comuni dell’Ambito 10: la curva torna a salire, colpa di cluster familiari e aziendali

FABRIANO – Segnali di risalita degli attualmente positivi al coronavirus nei cinque comuni dell’Ambito 10: Fabriano, Cerreto D’Esi, Genga, Sassoferrato e Serra San Quirico. In particolare, per la seconda settimana consecutiva, il tasso percentuale fra tamponi effettuati e positività accertata sale, di conseguenza anche la curva epidemica. E non di poco.

Infatti, se la settimana scorsa l’inversione di tendenza è stata pari a un solo punto percentuale rispetto alla precedenza. Molto più marcato è quello che si registra sette giorni dopo, si passa infatti dal 15% al 19%. Dal servizio ISP Malattie Infettive Fabriano si fa presente che effettivamente la curva sta tornando ad alzarsi, ma si evidenzia inoltre che nell’Ambito 10 i tamponi vengono effettuati in modo molto mirato, convocando persone veramente a rischio di positività al Coronavirus e/o contatti stretti di casi già accertati.

Numeri contrastanti, dunque, che si riflettano in una repentina frenata nei dati. A Fabriano i numeri dall’inizio della pandemia sono 782 casi accertati: 159 attualmente positivi, 594 guariti e, purtroppo, 29 decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario ci sono 202 fabrianesi, ancora in discesa. Ancora tanti i cluster familiari e ben 15 positivi al Coronavirus accertati fra i dipendenti di un’azienda del territorio. Sono allo studio eventuali ulteriori più stringenti misure per spegnere il focolaio. Provvidenzialmente, lo stop produttivo per le festività natalizie potrebbe dare una grande mano in tal senso.

Tornando ai numeri, a Sassoferrato, i casi dall’inizio della pandemia di Covid-19 sono 113: 26 attualmente positivi, 84 guariti e 5 decessi. A questi si aggiungono 42 persone sottoposte a quarantena fiduciaria. Dunque, un aumento dei positivi al Coronavirus.

La medesima situazione sta accadendo a Cerreto D’Esi. Dall’inizio della pandemia sono 71 i casi di Coronavirus registrati: 27 attualmente positivi, in crescita di oltre dieci unità, a fronte di 42 guariti e due decessi. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono 28, dato in crescita.

In controtendenza Genga, dove i numeri sono in discesa. Dall’inizio della pandemia sono 39 casi complessivi, di cui 12 gli attualmente positivi, 24 guariti e, purtroppo, 3 decessi. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono 14.

A Serra San Quirico, i numeri dall’inizio della pandemia da Coronavirus hanno fatto registrare 61 casi complessivi, stabili: 23 gli attualmente positivi, 38 guariti e un decesso. Sono 51 i serrani in isolamento fiduciario e/o quarantena.

Complessivamente, quindi, i casi accertati di Covid-19 in tutto l’Ambito 10 sono 1.067, di cui 247 attualmente positivi, 781 guariti e 39 vittime. In quarantena e/o isolamento fiduciario ci sono 337 persone.